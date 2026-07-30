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Τηλεφωνική επικοινωνία Κόμπου – Αραγτσί για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: «Η διπλωματία είναι επιτακτική»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Επαφές Κόμπου με την Τεχεράνη – Μήνυμα υπέρ της διπλωματίας και της αποκλιμάκωσης

Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος είχε την Πέμπτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, με θέμα τις εξελίξεις στην περιοχή.

Η διπλωματία, τόνισε ο Υπουργός σε ανάρτησή του στο 'Χ', παραμένει επιτακτική ανάγκη για την επίτευξη μιας αποκλιμάκωσης.

"Είχα τηλεφωνική συζήτηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, με επίκεντρο τις περιφερειακές εξελίξεις. Η διπλωματία παραμένει επιτακτική ανάγκη για βιώσιμη αποκλιμάκωση", έγραψε ο Υπουργός σε ανάρτησή του στο 'Χ'.

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