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Τέλος στην αποπυρηνικοποίηση λέει η Πιονγιάνγκ

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Η Βόρεια Κορέα διεμήνυσε σήμερα πως το ζήτημα της αποπυρηνικοποίησης έχει τελειώσει οριστικά και αμετάκλητα, καταδικάζοντας τις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας σχετικά με την πυρηνική αποτροπή.

«Η άνευ νοήματος ρητορική των ΗΠΑ και των υποτελών δυνάμεών τους κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και η συνεργασία τους στη δημιουργία πυρηνικής απειλής εναντίον της δεν μπορούν ποτέ να επηρεάσουν τη μη αναστρέψιμη θέση της ΛΔΚ ως κράτους με πυρηνικά όπλα», υπογράμμισε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

«Το ζήτημα της αποπυρηνικοποίησης έχει τελειώσει οριστικά και αμετάκλητα», τόνισε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ

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