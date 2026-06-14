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Αναχαιτίστηκε ρωσικό δεξαμενόπλοιο σε επιχείρηση βρετανικών ενόπλων δυνάμεων στη Μάγχη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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ΕΙΚΟΝΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι το πλοίο θα παραμείνει δεσμευμένο σε αγκυροβόλιο ανοιχτά της νότιας ακτής της Αγγλίας.

Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν την Κυριακή σε επιχείρηση αναχαίτισης ενός ρωσικού δεξαμενόπλοιου, το οποίο ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» και επιχειρούσε να διαπλεύσει τη Μάγχη. Την εντολή για την επιχείρηση έδωσε ο ίδιος ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ.

Το σκάφος «SMYRTOS» ακινητοποιήθηκε και επιβιβάστηκαν σε αυτό καταδρομείς των Βασιλικών Πεζοναυτών, συνοδευόμενοι από ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος (National Crime Agency).

Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι το πλοίο θα παραμείνει δεσμευμένο σε αγκυροβόλιο ανοιχτά της νότιας ακτής της Αγγλίας, προκειμένου να τεθεί υπό στενή επιτήρηση και να διενεργηθεί ενδελεχής έρευνα για τυχόν περιβαλλοντικούς κινδύνους ή ζητήματα ασφαλείας. Η επιχείρηση εντός των βρετανικών χωρικών υδάτων, αναφέρεται, διεξήχθη σε πλήρη συμμόρφωση με το εγχώριο και το διεθνές δίκαιο.

Ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εξήρε την επιτυχία της αποστολής, τονίζοντας ότι αποτελεί ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα κατά της Ρωσίας. «Αυτή η επιτυχής επιχείρηση στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε όσους τροφοδοτούν τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία: δεν θα τους αφήσουμε να κρυφτούν», ανέφερε ο Βρετανός Πρωθυπουργός.

ΠΗΓΗ: Reuters

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