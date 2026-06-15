«ΕΒΕ Πάφου: Ανάγκη επιτάχυνσης των έργων στρατηγικής σημασίας στην επαρχία»

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην προώθηση σημαντικών έργων υποδομής στρατηγικής σημασίας για την Επαρχία Πάφου.

Στην επιστολή του, το ΕΒΕ Πάφου , σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επισημαίνει ότι η αναπτυξιακή πορεία της επαρχίας, σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες σε υποδομές, καθιστούν αναγκαία την ταχύτερη προώθηση έργων όπως η Μαρίνα Πάφου, η προέκταση της Λεωφόρου Τάφοι των Βασιλέων - Πέγεια, ο αυτοκινητόδρομος Πάφου- Πόλεως Χρυσοχούς, η γέφυρα διασύνδεσης της Βιομηχανικής Περιοχής Μεσόγης με τη Βιομηχανική Ζώνη Τρεμιθούσας και ο Δυτικός Παρακαμπτήριος Πάφου.

Το Επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι τα έργα αυτά αποτελούν κρίσιμες επενδύσεις για την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην επαρχία, ενώ ζητά τη διατήρηση σαφών χρονοδιαγραμμάτων και την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησής τους.

Παράλληλα, το ΕΒΕ Πάφου έχει ζητήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις και οι δυνατότητες αποτελεσματικότερου συντονισμού για την προώθηση των έργων αυτών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της κυπριακής οικονομίας.

Το ΕΒΕ Πάφου εκφράζει την πεποίθηση ότι, με τη στήριξη και το προσωπικό ενδιαφέρον του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα μπορέσει να δοθεί η αναγκαία ώθηση για την υλοποίηση έργων που αποτελούν διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Επαρχίας Πάφου.