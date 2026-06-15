Ουκρανικό ΥΠΕΞ: Διαψεύδει την «παραίτηση» του πρέσβη στην Κύπρο - «Είχε ήδη κινηθεί διαδικασία ανάκλησής του»

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας διέψευσε τους ισχυρισμούς του πρέσβη της χώρας στην Κύπρο, Σεργκέι Νιζίνσκι, περί οικειοθελούς παραίτησής του, υποστηρίζοντας ότι είχε ήδη κινηθεί διαδικασία για την ανάκλησή του λόγω μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Σε επίσημη απάντηση προς δημοσιογράφους, η υπηρεσία Τύπου του ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς εκ μέρους του διπλωμάτη, τόσο σε σχέση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας όσο και με τους λόγους τερματισμού της θητείας του.

«Διαψεύδουμε τους ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς του κ. Νιζίνσκι κατά του Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας ή σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να τερματιστεί η θητεία του. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για οικειοθελή “παραίτηση”. Τη στιγμή που διοχέτευσε την πληροφορία στα μέσα ενημέρωσης, είχε ήδη υποβληθεί πρόταση για την ανάκλησή του», ανέφερε το Υπουργείο.

Η υπηρεσία Τύπου πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο κ. Νιζίνσκι δεν έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από τη διπλωματική υπηρεσία, καθώς αυτό το δικαίωμα ανήκει μόνο σε διπλωμάτες της κατηγορίας Α με τον βαθμό του Έκτακτου και Πληρεξούσιου Πρέσβη.

«Δεν κατέχει ούτε αυτή την κατηγορία ούτε αυτόν τον βαθμό. Ως εκ τούτου, υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με τη νομική βάση του εγγράφου που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα ενημέρωσης», σημείωσε το Υπουργείο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας υπέβαλε ήδη από τις 10 Ιουνίου πρόταση προς τον Πρόεδρο της Ουκρανίας για την ανάκληση του κ. Νιζίνσκι, λόγω έλλειψης ουσιαστικών αποτελεσμάτων στο έργο του και αποτυχίας προώθησης των εθνικών συμφερόντων της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η απόφαση για το άνοιγμα του σχετικού διαπραγματευτικού κεφαλαίου, όπως και οι περισσότερες σημαντικές εξελίξεις εκείνης της περιόδου, επιτεύχθηκαν παρά τη δουλειά του και όχι χάρη σε αυτήν. Η παρουσία του στην Κυπριακή Δημοκρατία χαρακτηρίστηκε από αδράνεια, παθητικότητα και κινδύνους για τη φήμη του κράτους», ανέφερε το Υπουργείο.

Το Υπουργείο τόνισε επίσης ότι η προσέγγιση του Υπουργού Εξωτερικών στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πρέσβεων είναι «απολύτως ίδια για όλους τους επικεφαλής των διπλωματικών αποστολών στο εξωτερικό, δίκαιη και συστηματική, βασισμένη σε σαφή κριτήρια και καθορισμένη από εσωτερικούς κανονισμούς του Υπουργείου».

«Πιθανότατα ο κ. Νιζίνσκι, όταν πληροφορήθηκε ότι είχε υποβληθεί πρόταση για την ανάκλησή του, αποφάσισε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι παραιτείται ο ίδιος. Παράλληλα, διατύπωσε ψευδείς κατηγορίες εναντίον του προϊσταμένου του. Λυπούμαστε που ένα άτομο που μέχρι χθες θεωρούσε τον εαυτό του μέλος της ομάδας είναι έτοιμο να καταφύγει σε τέτοιους χειρισμούς και να προκαλέσει ζημιά στον θεσμό» προστίθεται.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Κύπρο, Σεργκέι Νιζίνσκι, υπέβαλε επιστολή παραίτησης προς τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «λόγω της απαίτησης του Υπουργού Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα να εφαρμόσει αποφάσεις που αντιβαίνουν στη νομοθεσία της Ουκρανίας και ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο κράτος». Ο ίδιος ανέφερε ότι η αποχώρησή του βασίζεται στις πρόνοιες του νόμου της Ουκρανίας «Περί Διπλωματικής Υπηρεσίας».