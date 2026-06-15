Άνοδο κατέγραψε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε κέρδη σε ποσοστό 0,76%, κλείνοντας στις 304,75 μονάδες.

Πτώση 0,11% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 180,38 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε €266.651,93.

Πτώση παρουσίασε μόνο ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,11%, ενώ ο δείκτης των Ξενοδοχείων δεν παρουσίασε μεταβολή.

Ο δείκτης της Κύριας Αγοράς κατέγραψε κέρδη σε ποσοστό 1,05% και των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,29%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €114.809,90 (πτώση 1,32%– τιμή κλεισίματος €9,70), οι τίτλοι της Δήμητρα Επενδυτική με €40.759,33 (άνοδος 0,30%– τιμή κλεισίματος €1,68), οι τίτλοι της Logicom με €36.568,58 (άνοδος 2,68% – τιμή κλεισίματος €3,06), οι τίτλοι της ΠΑΝΔΩΡΑ με €14.439,93 (άνοδος 2,68% – τιμή κλεισίματος €0,23) και της EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με €12.440,40 (άνοδος 3,70% – τιμή κλεισίματος €4,20).

Από τις μετοχές, που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 8 καθοδικά και μία παρέμεινε αμετάβλητη.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 107.

Στο μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει την εισαγωγή στο ΧΑΚ σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου του ΧΑΚ 524.309.257 επιπρόσθετων συνήθων μετοχών της εταιρείας «Easternmed Real Estate Capital Plc», οι οποίες εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν με τη μέθοδο της ιδιωτικής τοποθέτησης και την ταυτόχρονη εισαγωγή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο του ΧΑΚ σύμφωνα με τα Άρθρα 10(1) και (3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου. Οι μετοχές αυτές εκδόθηκαν κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2025- Μάρτιο 2026 με τιμή διάθεσης €1,291140 - €1,309968.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 1.240.257.687 μετοχές.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών θα αρχίσει την Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026.

Επίσης, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε συνέχεια της ανακοίνωσης του ημερομηνίας 19 Μαΐου 2026, ανακοινώνει προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και των συντελεστών της αγοράς, ότι σύμφωνα με τον Kανόνα 2.2 των Βασικών Κανόνων Διαχείρισης των Δεικτών ΧΑΚ, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα που ίσχυαν στις 12 Ιουνίου 2026, τα ακόλουθα:

α) Οι μετοχές που συμμετέχουν στο Γενικό Δείκτη του ΧΑΚ, των οποίων η βαρύτητα υπερβαίνει το 25%, θα σταθμίζονται στο 25% του Δείκτη. Η μετοχή της εταιρείας «EUROBANK S.A.» θα σταθμισθεί με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 0,030151 ενώ, η μετοχή της εταιρείας «Bank of Cyprus Holdings Plc», θα σταθμισθεί με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 0,085593 αφού, αυτές υπερβαίνουν το 25% του Γενικού Δείκτη ΧΑΚ.

β) Οι μετοχές που συμμετέχουν στο Δείκτη Κύριας Αγοράς ΧΑΚ, των οποίων η βαρύτητα υπερβαίνει το 30% θα σταθμίζονται στο 30% του Δείκτη. Η μετοχή της εταιρείας «EUROBANK S.A.» θα σταθμισθεί με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 0,022418 ενώ, η μετοχή της εταιρείας «Bank of Cyprus Holdings Plc», θα σταθμισθεί με συντελεστή βαρύτητας (weight factor) 0,063638 αφού, αυτές υπερβαίνουν το 30% του Δείκτη Κύριας Αγοράς ΧΑΚ.

Οι πιο πάνω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026.

Εξάλλου, το ΧΑΚ ανακοινώνει την αναστολή διαπραγμάτευσης των 13 Εβδομάδων Γραμματίων Δημοσίου 3ης Έκδοσης, Σειράς 2026 (20/03/2026 -19/06/2026), με κωδικό ΓΔ13Γ26/ TB13C26 από τις 16 Ιουνίου 2026 μέχρι και τις 18 Ιουνίου 2026 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών, ενόψει της διαγραφής των τίτλων αυτών.

Η διαγραφή των πιο πάνω Γραμματίων Δημοσίου από το Χρηματιστήριο και από το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο θα γίνει στις 19 Ιουνίου 2026.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε για εκκαθάριση των συναλλαγών, μέσα στα πλαίσια προστασίας των επενδυτών, σύμφωνα με το Άρθρο 183 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ