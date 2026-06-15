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Eurostat: Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στην Κύπρο τον Απρίλιο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε ετήσια βάση, η βιομηχανική παραγωγή στην Κύπρο ενισχύθηκε κατά 1,6% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025

Η Κύπρος κατέγραψε νέα αύξηση στη βιομηχανική παραγωγή τον Απρίλιο του 2026, τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Eurostat.

Πιο συγκεκριμένα, η βιομηχανική παραγωγή στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 0,1% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2026, συνεχίζοντας τη θετική πορεία που καταγράφηκε και τον προηγούμενο μήνα, όταν είχε σημειωθεί αύξηση 1,6%.

Σε ετήσια βάση, η βιομηχανική παραγωγή στην Κύπρο ενισχύθηκε κατά 1,6% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025. Η επίδοση αυτή ακολουθεί την ετήσια αύξηση 2,5% τον Μάρτιο και διατηρεί τη θετική τάση που καταγράφεται από τα τέλη του 2025, με εξαίρεση τον Φεβρουάριο, όταν σημειώθηκε υποχώρηση 1,7%.

Σύμφωνα με την Eurostat, η εποχικά προσαρμοσμένη βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 0,1% τον Απρίλιο του 2026 σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ στη ζώνη του ευρώ καταγράφηκε επίσης αύξηση 0,1%.

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,9% στην ΕΕ και κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ.

Η Eurostat αναφέρει ότι σε επίπεδο ΕΕ η μεγαλύτερη μηνιαία άνοδος καταγράφηκε στη Μάλτα (5,2%), ακολουθούμενη από τη Σουηδία (3,4%) και την Ολλανδία (1,6%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Βουλγαρία (-4,6%), την Ελλάδα (-3,5%) και την Πολωνία (-3,4%).

Σε ετήσια βάση, οι υψηλότερες αυξήσεις στη βιομηχανική παραγωγή καταγράφηκαν στη Δανία (12,2%), τη Λιθουανία (7,4%) και τη Μάλτα (7,3%). Αντίθετα, οι μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις σημειώθηκαν στο Λουξεμβούργο (-6,1%), στη Βουλγαρία (-4,2%), στην Ιρλανδία (-4,2%) και στην Εσθονία (-3,9%).

Όσον αφορά τις κύριες βιομηχανικές κατηγορίες, η Eurostat καταγράφει σε επίπεδο ΕΕ μηνιαία αύξηση 0,7% στα ενδιάμεσα αγαθά και 0,9% στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά, ενώ σημειώθηκαν μειώσεις στην ενέργεια (-0,1%), στα κεφαλαιουχικά αγαθά (-0,2%) και στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά (-0,1%). Σε ετήσια βάση, η παραγωγή αυξήθηκε κυρίως στα κεφαλαιουχικά αγαθά (3,4%), στην ενέργεια (1,5%) και στα ενδιάμεσα αγαθά (1,0%).

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

 

 

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