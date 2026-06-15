Συντονισμός δυνάμεων στην Πόλη Χρυσοχούς για πρόληψη και αντιμετώπιση αγροδασικών πυρκαγιών

Σε τροχιά εντατικοποίησης των μέτρων πυροπροστασίας βρίσκεται ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή του Δημάρχου, Αντιδημάρχων, εκπροσώπων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Δασών και αρμόδιων λειτουργών του Δήμου.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των ενεργειών που απαιτούνται για την πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση αγροδασικών πυρκαγιών στα δημοτικά διαμερίσματα της περιοχής, ενόψει και της θερινής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Δήμος παρουσίασε τις δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί, καθώς και τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη θωράκιση των κοινοτήτων και των δασικών περιοχών από τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Παράλληλα, αποφασίστηκε όπως μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες πραγματοποιηθούν επιτόπιες επισκέψεις σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Στόχος είναι η αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί και η καταγραφή τυχόν πρόσθετων αναγκών, στη βάση των υποδείξεων και εισηγήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η συνεργασία μεταξύ Δήμου, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Τμήματος Δασών θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της ετοιμότητας και την αποτελεσματική προστασία των πολιτών, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.