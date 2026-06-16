Σταυροκόννου: Χωριό στα όρια της εγκατάλειψης , έλλειψη υποδομών και αγώνας επιβίωσης

Πριν από τα σχέδια ανάπτυξης και τα μεγάλα οράματα, η Σταυροκόννου της επαρχίας Πάφου βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα που απειλούν το μέλλον της κοινότητας. Με πληθυσμό που δεν ξεπερνά τους 50 έως 55 κατοίκους, ανύπαρκτες βασικές υπηρεσίες, γηρασμένο πληθυσμό και περιορισμένους οικονομικούς πόρους, το χωριό δίνει καθημερινά μάχη για να παραμείνει ζωντανό.

Η κοινοτάρχης Ελένη Καμαρλίγκου, η οποία βρίσκεται στο τιμόνι της κοινότητας τα τελευταία δέκα χρόνια, περιγράφει μια δύσκολη πραγματικότητα. Όπως αναφέρει, η έλλειψη οικονομικών πόρων αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την υλοποίηση έργων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. «Όταν έχεις χρήματα μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Όταν δεν έχεις, δεν μπορείς να κάνεις σχεδόν τίποτε», σημειώνει χαρακτηριστικά. Η δημογραφική εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική.

Οι περισσότεροι κάτοικοι είναι συνταξιούχοι, ενώ η εγκατάσταση νέων οικογενειών θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη λόγω της απουσίας βασικών υποδομών και υπηρεσιών. Το μοναδικό καφενείο της κοινότητας έχει κλείσει, οι μαθητές μετακινούνται καθημερινά σε γειτονικές περιοχές για τη φοίτησή τους και το μικρό εκκλησάκι του χωριού λειτουργεί μόνο σε τακτά χρονικά διαστήματα.

«Η Σταυροκόννου είναι μια ερημιά», δηλώνει χωρίς περιστροφές η κοινοτάρχης, αποτυπώνοντας το αίσθημα εγκατάλειψης που επικρατεί στην περιοχή. Παρά τις δυσκολίες, οι λιγοστοί κάτοικοι συνεχίζουν να κρατούν ζωντανή την κοινότητα. Σήμερα στο χωριό διαμένουν λίγοι Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν εκεί μετά την τουρκική εισβολή του 1974 και την ανταλλαγή πληθυσμών, καθώς και τρεις οικογένειες αθίγγανων και μία Τουρκοκύπρια κάτοικος. Η Σταυροκόννου κουβαλά παράλληλα μια σημαντική ιστορική κληρονομιά.

Η εγκαταλελειμμένη εκκλησία του Τιμίου Σταυρού και το μουσουλμανικό τέμενος του χωριού μαρτυρούν το παρελθόν της περιοχής και τη συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων πριν από τις διακοινοτικές συγκρούσεις και τα γεγονότα του 1974. Χτισμένη σε υψόμετρο 410 μέτρων, ανάμεσα σε αμπελώνες και πλούσια φυσική βλάστηση, η κοινότητα διατηρεί τον παραδοσιακό της χαρακτήρα με πετρόχτιστα σπίτια, αρκετά από τα οποία παραμένουν εγκαταλελειμμένα ή ερειπωμένα. Παρά τη φυσική ομορφιά και την ιστορική της αξία, η περιοχή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο περαιτέρω πληθυσμιακής συρρίκνωσης.

Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, η κοινοτική αρχή επιχειρεί να δημιουργήσει νέες προοπτικές ανάπτυξης. Στα σχέδια περιλαμβάνεται η ανέγερση μνημειακού Σταυρού ύψους 20 μέτρων, ο οποίος θα αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς για την περιοχή και θα συνδέεται με την ιστορία και την ονομασία της κοινότητας.

Παράλληλα, προωθείται η δημιουργία μονοπατιού της φύσης με στόχο την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση επισκεπτών. Η Σταυροκόννου, που βρίσκεται κοντά στην ιστορική Παναγία του Σίντη, εξακολουθεί να αντιστέκεται στη λήθη. Ωστόσο, οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι χωρίς ουσιαστική στήριξη, ενίσχυση των υποδομών και προσέλκυση νέων κατοίκων, η μάχη για τη διατήρηση της κοινότητας θα γίνεται ολοένα και δυσκολότερη τα επόμενα χρόνια.