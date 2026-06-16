Επίσκεψη της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας και του Μητροπολίτη Πάφου στο Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου

Το Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου είχε σήμερα την ιδιαίτερη χαρά να υποδεχθεί την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, κυρία Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, καθώς και τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Πάφου κ. Γρηγόριο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη λειτουργία, τις ανάγκες και τις προοπτικές ανάπτυξης του Ιδρύματος, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τη στήριξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που εξυπηρετεί.

Ακολούθησε περιήγηση στους χώρους του Ιδρύματος, όπου παρουσιάστηκαν το έργο, τα προγράμματα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται καθημερινά.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα άτομα που εξυπηρετούνται και το προσωπικό, καθώς και να ενημερωθούν για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται.

Το Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την κυρία Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Πάφου κ. Γρηγόριο για την επίσκεψή τους, το ειλικρινές ενδιαφέρον που επέδειξαν για το έργο του Ιδρύματος, καθώς και για τον ουσιαστικό και δημιουργικό διάλογο που αναπτύχθηκε.

Η παρουσία και η στήριξή τους αποτελούν σημαντική ενίσχυση των προσπαθειών του Ιδρύματος για τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει προς όφελος των ατόμων που εξυπηρετεί και των οικογενειών τους.