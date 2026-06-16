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Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος: Ζητά πλήρη διερεύνηση του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς

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Προσθέτει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί το ζήτημα και παραμένει στη διάθεση της Πολιτείας, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου.

Η διασφάλιση της καλής φήμης της χώρας και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στους Θεσμούς, επιβάλλουν όπως οι αρμόδιες αρχές του Κράτους προχωρήσουν σε διερεύνηση των συμπερασμάτων της Αρχής κατά της Διαφθοράς, στο πλαίσιο των συνταγματικά κατοχυρωμένων διαδικασιών και με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας, αναφέρει σε ανακοίνωση ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος.

Σημειώνει ότι παρακολουθεί με ιδιαίτερο προβληματισμό τα πορίσματα και τις διαπιστώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής, "τα οποία εγείρουν σοβαρά ζητήματα που άπτονται της χρηστής διοίκησης, της λογοδοσίας και της εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών".

Προσθέτει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί το ζήτημα και παραμένει στη διάθεση της Πολιτείας, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου.

ΚΥΠΕ

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