Στεφάνου σε Τσίπρα: «Σημαντικό να επιδειχθεί πολιτική βούληση από τους δύο ηγέτες στο Κυπριακό»

Το Κυπριακό, τις εξελίξεις σε Κύπρο και Ελλάδα και τη διεθνή κατάσταση συζήτησαν σε συνάντηση που είχαν σήμερα, στα γραφεία του ΑΚΕΛ, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Στέφανος Στεφάνου και ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας και Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Αλέξης Τσίπρας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΑΚΕΛ μετά τη συνάντηση, ο κ. Στεφάνου ενημέρωσε τον κ. Τσίπρα, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για επαφές και συμμετοχή σε διάσκεψη που οργανώνει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα σε συνεργασία με τον Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας, για τις τρέχουσες διαβουλεύσεις με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού, από εκεί που είχαν διακοπεί το 2017 στο Κραν Μοντάνα.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, προστίθεται, υπογράμμισε τη σημασία να επιδειχθεί πολιτική βούληση από τους δύο ηγέτες.

Κατά τη συνάντηση έγινε επίσης αλληλοενημέρωση για τις εξελίξεις σε Κύπρο και Ελλάδα, καθώς και ανταλλαγή απόψεων για την τρέχουσα διεθνή κατάσταση και ιδιαίτερα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Αλέξης Τσίπρας συγχάρηκε το Στέφανο Στεφάνου για το αποτέλεσμα του ΑΚΕΛ στις πρόσφατες Βουλευτικές εκλογές σημειώνοντας τη σημασία του στην ενδυνάμωση των αγώνων για τα δίκαια της Κύπρου και του λαού της.