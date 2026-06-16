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Ο Τραμπ βρίσκει τις μεθόδους του Νετανιάχου πολύ «άγριες» - Θέλει να αναθέσει στη Συρία την αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία, ο Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την ισραηλινή επίθεση που σημειώθηκε λίγο πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν συμβάλλουν στη σταθερότητα της περιοχής.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άσκησε νέα κριτική στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, χαρακτηρίζοντας τα πρόσφατα πλήγματα στη Βηρυτό ως «βάρβαρα» και «υπερβολικά».

Μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στη Γαλλία, ο Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την ισραηλινή επίθεση που σημειώθηκε λίγο πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν συμβάλλουν στη σταθερότητα της περιοχής.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος κάλεσε τον Νετανιάχου να επιδείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα όσον αφορά τις επιχειρήσεις στον Λίβανο, αν και υπογράμμισε ότι οι σχέσεις τους παραμένουν στενές και αποτελεσματικές.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι εισηγήθηκε στο Ισραήλ να εξετάσει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης εμπλοκής της Συρίας στην αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ, εκφράζοντας την άποψη ότι η Δαμασκός θα μπορούσε να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα το συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο Τραμπ σημείωσε επίσης ότι οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ διαρκούν εδώ και πολλά χρόνια και προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές προκαλούν σοβαρές απώλειες αμάχων, καθώς πολλοί από όσους βρίσκονται στα κτίρια που πλήττονται δεν έχουν καμία σχέση με την οργάνωση.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία πληθαίνουν οι αναφορές για διαφωνίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ αναφορικά με τη διαχείριση των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και τη συμφωνία που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

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