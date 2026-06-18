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Φειδίας: Καταψήφισε την έκθεση της ΕΕ για την Τουρκία και τη συνέκρινε με «παντρεμένη γυναίκα που πάει με άλλους άνδρες»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο ευρωβουλευτής διαφωνεί με την ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ–Άγκυρας χωρίς πρόοδο στο Κυπριακό και μιλά για «αντιφάσεις» στην ευρωπαϊκή στάση

Τους λόγους για τους οποίους καταψήφισε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία εξήγησε ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, αναφερόμενος τόσο στη στάση του απέναντι στην αποχή όσο και στη γενικότερη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις σχέσεις της με την Άγκυρα.

 

Ο Φειδίας Παναγιώτου τοποθετήθηκε για την ψήφο του επί της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, εξηγώντας ότι επέλεξε να την καταψηφίσει, όπως είπε μιλώντας σε δημοσιογράφο, διαφωνεί με βασικές της κατευθύνσεις.

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής σημείωσε ότι, κατά την άποψή του, η αποχή δεν αποτελεί πάντοτε αποτελεσματική στάση, υποστηρίζοντας πως σε αρκετές περιπτώσεις είναι προτιμότερη μια σαφής τοποθέτηση μέσω θετικής ή αρνητικής ψήφου.

Στο πλαίσιο της επιχειρηματολογίας του, παρομοίασε την έκθεση με μια «παντρεμένη γυναίκα αλλά πάει με άλλους άνδρες και σου λέει ψέματα, αλλά θέλει να έχει συνεργασία, θέλει να είναι παντρεμένοι, άρα θεωρώ λίγο ότι φάσκει και αντιφάσκει».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν θεωρεί ορθή την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας χωρίς να υπάρχει απτή πρόοδος στο Κυπριακό. Όπως ανέφερε, θεωρεί ότι η στάση αυτή αναδεικνύει μια πολιτική «δύο μέτρων και δύο σταθμών», ειδικά σε σύγκριση με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, έκανε αναφορά στο γεγονός ότι η ΕΕ έχει υιοθετήσει 20 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας, την ώρα που, όπως είπε, με την Τουρκία επιδιώκεται εμβάθυνση της συνεργασίας.

Ο ευρωβουλευτής αναγνώρισε ότι η έκθεση περιλαμβάνει θετικά στοιχεία, καθώς και σημεία που καταδικάζουν ενέργειες της Τουρκίας. Ωστόσο, διαφώνησε με το μέρος που προωθεί την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων με την Άγκυρα, σημειώνοντας ότι για τον λόγο αυτό δεν μπορούσε ούτε να την υπερψηφίσει ούτε να επιλέξει την αποχή.

Κλείνοντας, ο Φειδίας Παναγιώτου τόνισε ότι επιθυμεί την άμεση σύνδεση του Κυπριακού με τις ευρωτουρκικές σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε συζήτηση για περαιτέρω συνεργασία θα πρέπει να προχωρήσει μόνο μετά από λύση του Κυπριακού.

@fidiaspanayiotou

Γιατί καταψήφισα την έκθεση για την Τουρκία

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