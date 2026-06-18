ΕΚΤΑΚΤΟ: Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα στη θάλασσα του Κιτίου - Συναγερμός στις Αρχές

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές το πρωί της Πέμπτης μετά τον εντοπισμό πτώματος ηλικιωμένου άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του Κιτίου, στην επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η σορός εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα, ενώ στο σημείο έσπευσαν μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου για εξετάσεις και αποκλεισμό της περιοχής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας του άνδρα ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στη θάλασσα. Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροτομής, η οποία θα καταδείξει τα ακριβή αίτια θανάτου.