Εκτεταμένοι καθαρισμοί και απομάκρυνση παράνομων καταλήψεων σε δημόσιους χώρους από τον Δήμο Πάφου

Ο Δήμος Πάφου προχώρησε σε εκτεταμένες εργασίες καθαριότητας και πλυσίματος στους πεζοδρόμους και τους δημόσιους χώρους του ιστορικού κέντρου, της περιοχής του Παζαριού, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Εκκλησίας του Αποστόλου Παύλου, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεων για τη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας της πόλης.

Παράλληλα, συνεργεία του Δήμου πραγματοποίησαν ελέγχους για την απομάκρυνση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και αντικειμένων που καταλαμβάνουν αυθαίρετα πεζοδρόμια και άλλους δημόσιους χώρους.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Δήμου, η δημοτική αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένοι να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων, υπογραμμίζοντας ότι οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια και οι δημόσιοι χώροι ανήκουν σε όλους τους πολίτες και δεν μπορούν να καταλαμβάνονται αυθαίρετα.

Ο Δήμος τονίζει ότι στηρίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα, ωστόσο απαιτεί τον ίδιο σεβασμό προς τους πεζούς, τα άτομα με αναπηρία, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Παράλληλα, επισημαίνει πως η αυθαίρετη κατάληψη δημόσιων χώρων και η οπτική ρύπανση δεν συνάδουν με την εικόνα της σύγχρονης Πάφου.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ακόμη ότι η τάξη, η καθαριότητα, η αισθητική και η τήρηση της νομοθεσίας αποτελούν υποχρέωση όλων, ενώ διαβεβαιώνεται πως οι σχετικοί έλεγχοι και οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν με συνέπεια και αποφασιστικότητα, με στόχο μια καθαρή, λειτουργική και ποιοτική πόλη για κατοίκους και επισκέπτες.