Σύλληψη τριών προσώπων μετά από οργανωμένες περιπολίες Αστυνομίας το βράδυ

Στη σύλληψη τριών προσώπων προχώρησε η Αστυνομία, ως αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ανά το παγκύπριο. Συγκεκριμένα, τα τρία πρόσωπα κατηγορούνται για αδικήματα όπως κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων, παράνομη παραμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία και οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος υπό την επήρεια αλκοόλης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 576 οδηγοί και 179 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 35 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν πέντε καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 262 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 7 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Όπως σημειώνεται, από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 87 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 14 οχήματα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 118 έλεγχοι αλκοόλης, όπου προέκυψαν 12 καταγγελίες.