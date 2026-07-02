H Τελετή Αποφοίτησης του Κολεγίου CDA Παγκύπρια για την ακαδημαϊκή χρονιά 2025 – 2026 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία τις 30 Ιουνίου 2026 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ιδαλίου στη Λευκωσία, στην παρουσία της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Κολεγίου Αθανάσιος Χριστοφόρου σημείωσε με συγκίνηση ότι γιορτάζοντας 50 χρόνια ζωής και προσφοράς στην εκπαίδευση, το Κολέγιο μετάτρεψε κάθε εμπόδιο σε εφαλτήριο, φθάνοντας σήμερα σε πλήρη ακαδημαϊκή αναβάθμιση και επένδυση στο μέλλον. Προσθέτοντας ότι με οδηγό την Ιδρυματική αξιολόγηση και με τη σφραγίδα και πιστοποίηση του Φορέα ΔΙΠΑΕ, το Κολέγιο προσφέρει 41 προγράμματα σπουδών Παγκύπρια με τη σιγουριά της άμεσης εργοδότησης, ενισχύοντας παράλληλα την έρευνα, την υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και νέες διεθνείς συνεργασίες. Επιπρόσθετα συνεχάρη θερμά όλους τους αποφοίτους και τους ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία.

Σε χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης συνεχάρη το Κολέγιο για τη συμπλήρωση 50χρόνων επιτυχημένης λειτουργίας και την υψηλή ακαδημαϊκή μόρφωση, την εθελοντική δράση καθώς και το ανθρώπινο πρόσωπο προς την κοινωνία επενδύοντας σε ανθρώπινες αξίες και ευχήθηκε στους αποφοίτους κάθε επιτυχία στην επαγγελματική τους πορεία, σημειώνοντας τη στήριξη από την Πολιτεία με κάθε δυνατό τρόπο. Εκπρόσωποι των φοιτητών αποχαιρέτησαν τη φοιτητική ζωή κι ευχαρίστησαν το Ακαδημαϊκό και το Διοικητικό προσωπικό για τις γνώσεις και τα εφόδια που αποκόμισαν.

Το Συμβούλιο του Κολεγίου τίμησε τους φοιτητές με τη μεγαλύτερη εθελοντική συμμετοχή σε δράσεις στη διάρκεια των σπουδών τους εις μνήμη Παντελή Ιωάννου. Επίσης δόθηκαν δύο υποτροφίες σε συνεχιζόμενους φοιτητές εις μνήμην της Αθανασίας Χριστοφόρου, ιδρυτικού στελέχους του Κολεγίου. Παρέστησαν οι Βουλευτές του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης και Νίκος Κέττηρος, ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονισηφόρου, ο Πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ Νεόφυτος Θρασυβούλου και άλλοι εκπρόσωποι φορέων ή οργανώσεων.

Συμμετείχαν ακόμα με μουσικό δρώμενο ο μαέστρος Νεόφυτος Ευαγγέλου στο πιάνο και φλάουτο και η σοπράνο Χαρίκλεια Στρούθου στο τραγούδι. Προβλήθηκαν επετειακό βίντεο και βίντεο με τις εθελοντικές δράσεις του Ιδρύματος.

Ακολούθησαν δωροθετήσεις και η απονομή τίτλων σπουδών. Φέτος στα Κολέγια CDA Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου φοίτησαν 1872 φοιτητές Κύπριοι και Ξένοι και αποφοίτησαν 262 φοιτητές.