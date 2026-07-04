Άννα Τσέλεπου για Άννα Κουπάρη: «Η διάκριση αυτή τιμά μια γυναίκα που υπηρετεί με αυθεντικότητα την κυπριακή γαστρονομία»

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση αφιερωμένη στη Μαρία του Γαλακτοκομείου Α.Μ. Δρούσεια έκανε η Άννα Τσέλεπου, μελετήτρια της παράδοσης με αφορμή τη φετινή διάκριση στα Βραβεία Γαστρονόμος Κύπρου. Μέσα από το μήνυμά της, εξήρε όχι μόνο την επαγγελματική της πορεία και τη συμβολή της στη διατήρηση της κυπριακής γαστρονομικής παράδοσης, αλλά και τον πολυδιάστατο ρόλο της ως γυναίκας, μητέρας, γιαγιάς και φροντίστριας της οικογένειάς της, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη βράβευση αποτελεί πρωτίστως μια τιμή για τον άνθρωπο πίσω από την επιτυχία.

Η Άννα Τσέλεπου αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην Άννα Κουπάρη, με αφορμή τη φετινή διάκριση του Γαλακτοκομείου Α.Μ. Δρούσεια στα Βραβεία Γαστρονόμος Κύπρου, τονίζοντας πως κάθε βραβείο έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για το ίδιο το προϊόν, αλλά και για τους ανθρώπους που το δημιουργούν, καθώς και για τον τόπο παραγωγής του.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη διάκριση έχει για την ίδια μια ξεχωριστή αξία, καθώς αποτελεί ταυτόχρονα αναγνώριση μιας γυναίκας που, μέσα από τους πολλαπλούς της ρόλους, αναδεικνύει τη δύναμη και την προσφορά της σύγχρονης Κύπριας. Η κ. Τσέλεπου περιέγραψε τη Μαρία ως μια γυναίκα που καθημερινά φροντίζει την οικογένειά της, τον υπερήλικα πατέρα της, τα παιδιά και τα εγγόνια της, ενώ παράλληλα εργάζεται ακούραστα για τη διατήρηση της ποιότητας και της αυθεντικότητας των παραδοσιακών κυπριακών χαλουμιών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Μαρία αποτελεί έναν αυθεντικό «φρουρό» της κυπριακής γαστρονομικής κληρονομιάς, επισημαίνοντας πως η αγάπη και η εκτίμηση που εμπνέει σε όσους τη γνωρίζουν αποτελούν το μυστικό της επιτυχίας της.

Κλείνοντας, η Άννα Τσέλεπου εξέφρασε τη βαθιά της εκτίμηση και την αγάπη της προς τη Μαρία, συγχαίροντάς την για τη σημαντική αυτή διάκριση και για τη συνολική της προσφορά στην κυπριακή παράδοση και γαστρονομία.