Βουτιές και beach volley: Τι προσέχουμε για να αποφύγουμε τους τραυματισμούς

To beach volley και οι βουτιές ευθύνονται για την πλειονότητα των τραυματισμών τους καλοκαιρινούς μήνες. Αν αυξήσουμε τη δραστηριότητά μας πάνω από 15% την εβδομάδα, ο κίνδυνος τραυματισμού εκτοξεύεται έως και 49%, κάτι που συμβαίνει συχνά αυτή την περίοδο, ειδικά σε άτομα που μετά από πολύμηνη ακινησία αρχίζουν να αθλούνται εντατικά. Το σώμα χρειάζεται σταδιακή προσαρμογή για να αντέξουν οι ιστοί, τονίζει ο φυσικοθεραπευτής-χειροπράκτης Κωσταντίνος Δανάλης, ο οποίος μάλιστα επισημαίνει ότι οι νέοι άνδρες κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρές κακώσεις αυχένα, λόγω βουτιών σε ρηχά νερά. Οι ηλικιωμένοι έχουν μειωμένη προσαρμοστικότητα και χρειάζονται πολύ πιο σταδιακή ένταξη, ενώ για τα παιδιά η επίβλεψη και τα ειδικά προγράμματα προθέρμανσης είναι το κλειδί. Σε συνέντευξη του στο Πρακτορείο Fm και στην Τάνια Μαντουβάλου, ο κ. Δανάλης εξηγεί ποια λάθη κάνουμε συχνότερα στην παραλία, πότε ένας τραυματισμός χρειάζεται άμεση ιατρική εκτίμηση και γιατί η σωστή προθέρμανση και η σταδιακή επιβάρυνση αποτελούν τα καλύτερα «όπλα» για ένα ασφαλές καλοκαίρι.

Παραδόξως, το beach volley παρουσιάζει λιγότερους οξείς τραυματισμούς από όσο νομίζουμε (περίπου 3–5 ανά 1000 ώρες), καθώς η άμμος απορροφά τους κραδασμούς. Το κύριο πρόβλημα είναι οι τραυματισμοί από επαναλαμβανόμενη καταπόνηση, αναφέρει ο ειδικός για να συμπληρώσει στη συνέχεια ότι «στην κολύμβηση, ο "ώμος του κολυμβητή" είναι ο πιο συχνός τραυματισμός (έως και 91% σε αθλητές), ενώ γενικότερα το διάστρεμμα της ποδοκνημικής παραμένει ο νούμερο ένα τραυματισμός».

Η σωστή προθέρμανση μειώνει τους τραυματισμούς κατά 36%

Σύμφωνα με τον κύριο Δανάλη η προθέρμανση πριν από τις ρακέτες, το beach volley, ακόμα και πριν το κολύμπι είναι καθοριστική, γιατί όπως εξηγεί, οι μετα-αναλύσεις δείχνουν ότι η σωστή προθέρμανση μειώνει τους τραυματισμούς κατά 36%, ενώ τα εξειδικευμένα νευρομυϊκά προγράμματα έως και 77%. Αρκούν 8–10 λεπτά δυναμικών κινήσεων για να ενεργοποιηθεί το σώμα. Ποια είναι τα συνηθέστερα λάθη που κάνουν οι ερασιτέχνες αθλητές το καλοκαίρι, τίθεται εύλογα το ερώτημα. «Τα κύρια λάθη είναι η απότομη ένταση από την πρώτη μέρα, η παράλειψη προθέρμανσης και οι επικίνδυνες βουτιές σε άγνωστα νερά. Επίσης, πολλοί αγνοούν παλιούς τραυματισμούς — για παράδειγμα, ένα παλιό διάστρεμμα τριπλασιάζει τον κίνδυνο να ξανασυμβεί το ίδιο».

Πότε ένας τραυματισμός αντιμετωπίζεται με ξεκούραση και πότε χρειάζεται άμεσα ειδικό; Αναζητήστε ειδικό αν υπάρχει αδυναμία βάδισης, ορατή παραμόρφωση, έντονο πρήξιμο ή μούδιασμα, απαντά ο γνωστός φυσικοθεραπευτής και τονίζει: «Σε περίπτωση υποψίας τραυματισμού στον αυχένα μετά από βουτιά, μην μετακινείτε τον τραυματία, ακινητοποιήστε τον και καλέστε αμέσως βοήθεια».

Ο κρίσιμος ρόλος της αποκατάστασης – Στο 70% ο κίνδυνος νέου τραυματισμού αν δεν γίνει σωστά

Όσον αφορά τον ρόλο της φυσικοθεραπείας στην αποκατάσταση, ο Κωσταντίνος Δανάλης επισημαίνει ότι η σύγχρονη προσέγγιση δίνει έμφαση στην ενεργητική αποκατάσταση και όχι στην απόλυτη ακινησία. Η κίνηση θεραπεύει και ο φυσικοθεραπευτής σχεδιάζει τη σταδιακή φόρτιση των ιστών για ασφαλή επιστροφή στη δράση. Το πόσο σύντομα κανείς μπορεί να επιστρέψει σε αυτήν «πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια (πλήρης κίνηση χωρίς πόνο, δύναμη, ισορροπία) και όχι σε ημερομηνίες. Η βιαστική επιστροφή οδηγεί σε υποτροπή· στα διαστρέμματα και ο κίνδυνος νέου τραυματισμού είναι 70% υψηλότερος αν δεν γίνει σωστή αποκατάσταση». Τι πρέπει αλήθεια να περιλαμβάνει ένα σωστό πρόγραμμα αποκατάστασης; «Σταδιακή φόρτιση, ενδυνάμωση και προπόνηση ισορροπίας, η οποία μειώνει τις υποτροπές έως και 38%. Επίσης, σημαντική είναι η αερόβια άσκηση για την κυκλοφορία του αίματος και τη θετική ψυχολογία του αθλούμενου». Τα καλοκαιρινά σπορ είναι μαραθώνιος, όχι σπριντ. Ξεκινήστε σταδιακά, κάντε 10 λεπτά δυναμική προθέρμανση, ενυδατωθείτε και —κυρίως—ποτέ βουτιά με το κεφάλι σε νερά που δεν γνωρίζετε το βάθος τους, καταλήγει ο κ. Δανάλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ