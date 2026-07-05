Μήνυμα προσήλωσης στη δικαίωση της Κύπρου από τον Υπουργό Υγείας στο μνημόσυνο του ήρωα Χριστόδουλου Μαζαράκη στη Μεσόγη

Η προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και η αδιάλειπτη προσπάθεια για τη διακρίβωση της τύχης κάθε αγνοουμένου και την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και της δικαιοσύνης, αποτέλεσαν το κεντρικό μήνυμα του Υπουργού Υγείας, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, κατά τον επιμνημόσυνο λόγο του στο ετήσιο μνημόσυνο του ήρωα Χριστόδουλου Μαζαράκη.

Το μνημόσυνο τελέστηκε σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου, στις 8:30 π.μ., στον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, στη Μεσόγη της Πάφου. Ο κ. Χαραλαμπίδης χαρακτήρισε τον Χριστόδουλο Μαζαράκη ως έναν άνθρωπο που «υπηρέτησε το καθήκον μέχρι τέλους», σημειώνοντας ότι η μεγαλύτερη τιμή προς τη θυσία του δεν αποδίδεται μόνο μέσα από τις εκδηλώσεις μνήμης, αλλά θα δικαιωθεί πραγματικά την ημέρα που η πατρίδα, για την οποία αγωνίστηκε, θα είναι ελεύθερη και επανενωμένη. «Η μεγαλύτερη τιμή θα αποδοθεί την ημέρα που η κατοχή θα αποτελεί οριστικά παρελθόν και η Κύπρος θα μπορεί να ατενίζει το μέλλον ενωμένη, ελεύθερη και ασφαλής», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μέχρι τότε η ευθύνη όλων παραμένει ζωντανή και συνεχίζεται.

Εκ μέρους της οικογένειας, μίλησε η δημοσιογράφος Στέλλα Μαζαράκη, η οποία αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές της τουρκικής εισβολής του 1974, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος, παρά τον εθνικό διχασμό και την προδοσία, αντιστάθηκε με όσες δυνάμεις διέθετε απέναντι στον εισβολέα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον καθοριστικό ρόλο του Πυροβολικού της Εθνικής Φρουράς, τονίζοντας ότι οι πυροβολητές βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των μαχών, επιλέγοντας «τον αξιοπρεπή θάνατο αντί της ατίμωσης», ακολουθώντας το παράδειγμα των ηρωικών θυσιών των προγόνων τους.

Αναφερόμενη στον Χριστόδουλο Μαζαράκη, υπογράμμισε ότι πολέμησε στην περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας, προτάσσοντας το στήθος του απέναντι σε έναν υπέρτερο στρατό, παρά τον πενιχρό εξοπλισμό και τις αντίξοες συνθήκες ενός προδομένου πολέμου. «Σ' αυτό το νέο παλικάρι υποκλινόμαστε σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτίοντας φόρο τιμής στη θυσία του. Μετά την ολοκλήρωση του μνημοσύνου ακολούθησε η τελετή κατάθεσης στεφάνων προς τιμήν του ήρωα.Του μνηνοσύνου προέστη ο Πανοσιολογιάτατος Αρχιμανδρίης Ιωάννης Θεοχάρους.