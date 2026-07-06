Συνελήφθη και τέταρτο πρόσωπο για την επίθεση και τον τραυματισμό του 47χρονου Τ/κ στην Αγία Νάπα

Νέα σύλληψη σημειώθηκε για την υπό διερεύνηση υπόθεση άγριας επίθεσης σε βάρος 47χρονου στην επαρχία Αμμοχώστου, με την Αστυνομία να περνά χειροπέδες σε 18χρονο που εντοπίστηκε και συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Ο νεαρός αποτελεί το τέταρτο πρόσωπο που συλλαμβάνεται για την υπόθεση.

Σε ανακοίνωση της η Αστυνομίας αναφέρει ότι «στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης επίθεσης και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, η οποία διαπράχθηκε χθες εναντίον 47χρονου στην επαρχία Αμμοχώστου και για την οποία συνελήφθησαν και τελούν υπό κράτηση τρία πρόσωπα συνελήφθη σήμερα λίγο πριν τις 02:00μ.μ. στον αερολιμένα Λάρνακας και τέταρτο πρόσωπο».

Αναφέρεται ότι «πρόκειται για 18χρονο, ο οποίος αφού συνελήφθη, τέθηκε υπό κράτηση ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης του».

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.