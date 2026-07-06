Απάντησαν στο Δήμο Λεμεσού τα Δημόσια Έργα: Συμφωνούν σε αλλαγές, αλλά περιορισμένες – «Βλέπουμε» μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Απαντητική επιστολή 7 σελίδων (δείτε την αυτούσια στο τέλος) έλαβε ο Δήμος Λεμεσού από το Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ) σε σχέση με τα περιβόητα έργα προώθησης του ΣΒΑΚ τα οποία έχουν αναστατώσει την πόλη της Λεμεσού τον τελευταίο ένα μήνα, κυρίως λόγω των εκατοντάδων πασσάλων που έχουν τοποθετηθεί για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων.

Το ΤΔΕ απαντώντας στην επιστολή 11 σημείων του Δήμου Λεμεσού, τοποθετούνται συγκεκριμένα για διάφορες πτυχές του έργου, καταλήγοντας σε συγκεκριμένες προτάσεις για αλλαγές, όπως έχουν καταλήξει σε συνεννόηση με το Δήμο. Ξεχωρίζουν οι λεπτομερείς αναφορές του ΤΔΕ για την ενημέρωση που έλαβε ο Δήμος εδώ και τρία χρόνια, με συγκεκριμένες ημερομηνίες για το πότε λήφθηκαν οι αποφάσεις. Η επιστολή συνοδεύεται και με πολυσέλιδο παράρτημα, με πιο σημαντική την επιστολή αποδοχής του έργου από το Δήμο Λεμεσού στις 27 Οκτωβρίου του 2023.

Τι αλλάζει;

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την επιστολή, αναμένονται σημαντικές αλλαγές κυρίως στις οδούς Εμαννουήλ Ροΐδη και Θέκλας Λυσιώτη, με βασικό ζήτημα τη μεταφορά του ποδηλατοδρόμου σε μεγάλο μέρος του δρόμου, στην άλλη πλευρά, δηλαδή στο γραμμικό πάρκο της περιοχής. Η αλλαγή προέκυψε έπειτα από πρόταση του Δήμου Λεμεσού, μετά από συναντήσεις και αιτήματα των κατοίκων. Σε αυτό τον σχεδιασμό όμως, αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές στους χώρους στάθμευσης, οι οποίοι θα μειωθούν σε κάποια σημεία και θα μεταφερθούν στην άλλη πλευρά του δρόμου, δηλαδή στις Θέκλας Λυσιώτου στην πλευρά των σχολείων (μόνο ολιγόλεπτοι για επιβίβαση και αποβίβαση μαθητών) αλλά και στην Εμμανουήλ Ροΐδη για εξυπηρέτηση των κατοίκων. Στο υπόλοιπο κομμάτι του δρόμου οι ποδηλατόδρομοι και τα πασσαλάκια παραμένουν κανονικά.

Όσο αφορά τα πασσαλάκια σε συνοικιακούς δρόμους, το ΤΔΕ έχει δεχθεί ότι σε πρώτη φάση θα παραμείνουν μόνο το πρώτο και το τελευταίο κάθε κράσπεδο. Σημειώνουν δε ότι αποτελεί νομική υποχρέωση ο διαχωρισμός, ρίχνοντας το μπαλάκι στην Αστυνομία, καθώς πρόκειται για αντίθετη φορά ποδηλατοδρόμων. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι μπορούν να αφαιρεθούν, μόνο με υιοθέτηση της εισήγησης από την Αστυνομία. Επιπλέον, σε άλλο σημείο της επιστολής αναφέρεται ότι το ΤΔΕ τάσσεται υπέρ του μοντέλου του shared space για συνοικιακούς δρόμους.

Το σημείο της επιστολής που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η ρητή επισήμανση του ΤΔΕ ότι τα έργα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 21 Ιουλίου 2026, καθώς είναι μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι «οποιεσδήποτε παρεμβάσεις, δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους για την έγκαιρη ολοκλήρωσή του». Σε άλλο σημείο, αναφέρεται ότι θα εγκατασταθούν μετρητές της κίνησης των ποδηλάτων για μετρήσιμα στοιχεία γύρω από το ΣΒΑΚ, ενώ το ΤΔΕ δεσμεύεται για ενίσχυση του συμμετοχικού σχεδιασμού και των δημόσιων διαβουλέυσεων για μελλοντικά έργα. Ακόμα σε αρκετά σημεία της επιστολής, το ΤΔΕ τονίζει την ανάγκη για ενίσχυση της αστυνόμευσης και ανάγκη επιτήρησης των παρεμβάσεων, για να μπορούν να πετύχουν. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, αν και δεν αναφέρεται ρητώς, πρόκειται για ένα «πακέτο» περιορισμένων αλλαγών, με προοπτική στο μέλλον να υπάρξουν μεγαλύτερες παρεμβάσεις, όμως αφού ολοκληρωθεί το έργο που είναι σε εξέλιξη.

«Πόλεμος» εντός του Δήμου για συναντήσεις - Τι λέει ο Αρμεύτης

Ταυτόχρονα εντός του Δήμου Λεμεσού συνεχίζεται η έντονη διαφωνία μεταξύ Δημάρχου και μερίδας δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης, με τους δεύτερους να λένε τις τελευταίες ημέρες ότι ο Δήμαρχος δεν ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για συναντήσεις που είχε με το ΤΔΕ. Μάλιστα αναφέρονται σε 21 συναντήσεις του Δημάρχου με το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Σχολιάζοντας τον πιο πάνω ισχυρισμό, ο Δήμαρχος Γιάννης Αρμεύτης ανέφερε στον «Π» ότι οι συναντήσεις του με το ΤΔΕ δεν αφορούν μόνο το έργο για προώθηση του ΣΒΑΚ αλλά γενικότερα για όλα τα έργα που σχετίζονται με την πόλη. «Έχουν γίνει συναντήσεις με τον ίδιο τον Υπουργό αλλά και υπηρεσιακούς του Υπουργείου Μεταφορών και των Δημοσίων Έργων, οι συναντήσεις αφορούσαν διάφορα έργα και υποδομές, κυρίως για επίλυση του κυκλοφοριακού και έχουμε προωθήσει βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις». Συγκεκριμένα για έργα που αφορούν το ΣΒΑΚ, εξήγησε ότι οι συναντήσεις που έγιναν, μαζί και με υπηρεσιακούς, ήταν για βελτιώσεις στον ήδη εγκεκριμένο σχεδιασμό των προηγούμενων χρόνων. Ξεκαθάρισε δε, ότι μετά από κάθε συνάντηση ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για τα τεκταινόμενα. Όσο αφορά αποκλειστικά τα έργα που σχετίζονται με το κυκλοφοριακό και το ΣΒΑΚ, παρέπεμψε σε τουλάχιστον 19 θέματα που συζητήθηκαν στην Επιτροπή Κυκλοφοριακών Θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου, παραθέτοντας μας και σχετικό κατάλογο με τα πρακτικά από την εν λόγω Επιτροπή, όπως αυτά εγκρίθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, τις περισσότερες φορές ομόφωνα.