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Υπό εξαήμερη κράτηση δύο πρόσωπα για παράνομη κατοχή ναρκωτικών

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Διάταγμα κράτησης έξι ημερών εξέδωσε το ΕΔΠ εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 29 και 21 ετών στην σύλληψη των οποίων προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά παράνομη κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία , μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) μετά από αξιολόγηση πληροφορίας, ανέκοψαν χθες αργά το απόγευμα στην Κάτω Πάφο, όχημα στο οποίο επέβαιναν τα δύο πρόσωπα.

Μετά από έρευνα που διενεργήθηκε από τα μέλη της Αστυνομίας, εντοπίστηκαν στην κατοχή τους 3γρ Κάνναβης, 0,5 μεθαμφεταμίνης και το χρηματικό ποσό των €700 και συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία των δύο προσώπων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επίσης 1γρ κοκαΐνης,10 γρ μεθαμφεταμίνης,73 δισκία Captagon,197 γρ Κάνναβης και το χρηματικό ποσό των €4250.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης τους για περίοδο έξι ημερών.

Η ΥΚΑΝ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

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