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Συναντάται σήμερα με τον Πρόεδρο ο ΟΚΥπΥ: Για επενδύσεις που ξεπερνούν τα €126 εκατ. έκανε λόγο ο Χριστοδουλίδης - Τι είπε για Αθαλάσσας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Κληθείς να σχολιάσει αντιδράσεις από συντεχνίες για αθέτηση των υποσχέσεών του για το νοσοκομείο Αθαλάσσας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «καμία υπόσχεση δεν έχουμε αθετήσει».

Συνάντηση με τον ΟΚΥπΥ θα έχει σήμερα στις 4μμ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για να συζητηθεί ο σχεδιασμός και οι επενδύσεις στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της ΓΣ του ΠΑΣΥΞΕ, θα έχει σήμερα συνάντηση με τον ΟΚΥπΥ «που αφορά γενικότερα όλο τον σχεδιασμό που γίνεται, τις επενδύσεις που θα γίνουν στα δημόσια νοσηλευτήρια που ξεπερνούν τα €126 εκατ.».

Κληθείς να σχολιάσει αντιδράσεις από συντεχνίες για αθέτηση των υποσχέσεών του για το νοσοκομείο Αθαλάσσας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «καμία υπόσχεση δεν έχουμε αθετήσει».

Πρόσθεσε ότι «εργαζόμαστε έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις που υπάρχουν γενικότερα με τα νοσοκομεία» και αναφέρθηκε στη σημερινή συνάντηση που θα έχει με τον ΟΚΥπΥ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΥΓΕΙΑΟΚΥπΥΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

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