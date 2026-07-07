Τρεις λαλούν και εμείς... χορεύουμε

Άλλα λέει ο υπουργός Οικονομικών για το καλώδιο, άλλα ο υπουργός Ενέργειας, άλλα ο ΠτΔ. Ο τελευταίος είπε τον περασμένο Δεκέμβριο ότι απαιτούνταν επικαιροποιημένες μελέτες λόγω ενδιαφέροντος επενδυτών. Ο Κεραυνός μας λέει, «έχει τρία χρόνια που ακούω για ξένους επενδυτές αλλά δεν το έχω δει να υλοποιείται στην πράξη» και ουσιαστικά το ακύρωσε. Και ο Δαμιανού είπε πως το καλώδιο έχει γεωστρατηγική σημασία αλλά δεν θα επιφέρει μείωση στο ρεύμα. Η απάντηση τελικά είναι μία. Ότι τρεις λαλούν και χορεύουμε οι υπόλοιποι. Και με την αναποφασιστικότητα του Προέδρου για λύσεις να συνεχίζεται, όπως φαίνεται θα χορεύουμε για πολύ.

Νίτσε