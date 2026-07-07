Στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ερντογάν

Στην Άγκυρα βρίσκεται η ελληνική αποστολή για την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στις 7 και 8 Ιουλίου, με οικοδεσπότη την Τουρκία, με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο συνοδεύει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ελληνική ενημέρωση, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου.

Τα τουρκικά μέσα μεταδίδουν ότι οι αφίξεις ηγετών και αντιπροσωπειών συνεχίζονται στην τουρκική πρωτεύουσα, όπου η Σύνοδος πραγματοποιείται σε περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και με βασικό αντικείμενο την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας της Συμμαχίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει σήμερα, Τρίτη, στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ με τους ομολόγους τους από τις χώρες της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα παρακαθήσει επίσης σε δείπνο εργασίας του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, ενώ στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του.

Κεντρικό θέμα των εργασιών της Συνόδου είναι η αξιολόγηση της προόδου των συμμάχων στην υλοποίηση της δέσμευσης για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2035. Η δέσμευση αυτή προβλέπει 3,5% για αμιγώς στρατιωτικές δαπάνες και επιπλέον 1,5% για ευρύτερες επενδύσεις στην ασφάλεια και την άμυνα, όπως υποδομές διττής χρήσης, ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και δράσεις ανθεκτικότητας.

Η Αθήνα προσέρχεται στη Σύνοδο προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Σύνοδο της Χάγης.

Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ της Τρίτης με το δείπνο που παραθέτουν προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του.

Πηγή: ΚΥΠΕ