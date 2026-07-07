Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες και σήμερα - Για τρίτη ημέρα άστατος ο καιρός
| Κόσμος

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Ο Ζελένσκι πάει για συμφωνίες σε drones και αντιαεροπορική άμυνα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Ουκρανός πρόεδρος μεταβαίνει στην Άγκυρα για περίπου 20 διμερείς συναντήσεις, ενώ οι ΗΠΑ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παραγωγής πυραύλων Patriot εκτός αμερικανικού εδάφους

Η Ουκρανία σχεδιάζει να υπογράψει νέες συμφωνίες για drones καθώς και άλλες συμφωνίες συνεργασίας με συμμάχους κατά την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την άφιξή του στη τουρκική πρωτεύουσα. Κατά την παραμονή του έχουν προγραμματισθεί περί τις είκοσι διμερείς συναντήσεις με ηγέτες χωρών μελών της Ατλαντικής Συμμαχίας.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας. Νέα συστήματα, πύραυλοι γι' αυτά και το θέμα των αδειών παραγωγής, όλα αυτά είναι προτεραιότητά μας», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ.

Στο περιθώριο της νατοϊκής συνόδου κορυφής, ο υφυπουργός Αμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικλ Ντάφι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο παραγωγής του συστήματος PAC-3 των πυραύλων Patriot εκτός του αμερικανικού εδάφους.

«Αφήνουμε ανοικτό το ενδεχόμενο της παραγωγής εκτός των συνόρων των ΗΠΑ, βεβαίως», δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος στο φόρουμ για την αμυντική βιομηχανία που οργανώνεται στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Αγκυρας με την συμμετοχή αξιωματούχων νατοϊκών συμμάχων και εταίρων και εκπροσώπων της αμυντικής βιομηχανίας.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Tags

ΝΑΤΟΖΕΛΕΝΣΚΙΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα