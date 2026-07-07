Αφθώδης πυρετός: Δεν ξεκαθάρισε η αναπλήρωση των ζώων - Κτηνοτρόφοι φοβούνται θανατώσεις μετά από δειγματοληψίες

Η αναπλήρωση του ζωικού πληθυσμού, οι αποζημιώσεις προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους από τον αφθώδη πυρετό, το αίτημα των κτηνοτρόφων για νέες χαλαρώσεις ή παραχώρηση αντισταθμιστικών μέτρων, δεδομένου ότι η απαγόρευση της ελεύθερης βόσκησης παραμένει, αλλά και η εμπλοκή της ΕΕ στα κατεχόμενα, ήταν μεταξύ των βασικών θεμάτων που άγγιξε η σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής για την κτηνιατρική κρίση.

Για το πρώτο ζήτημα, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, ανέφερε ότι η αρχική απόφαση της κυβέρνησης ήταν να έρθουν ζώα από το εξωτερικό, αλλά στη συνέχεια είδαν πρόβλημα καθυστερήσεων και εξέτασαν και την αναπλήρωση από εγχώρια κοπάδια. Εδώ γνωστοποίησε ότι, μετά από αίτημα παράτασης, μέχρι τα τέλη Ιουλίου η επιτροπή για την ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας υπό τον Σταύρο Μαλά, θα παρουσιάσει μελέτη για το πώς θα γίνει η ανασυγκρότηση του ζωικού κεφαλαίου. Και αν υπάρξει πρόσθετο κόστος για τους κτηνοτρόφους, θα εξεταστεί η κάλυψη νέας δαπάνης, συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ομάδας «Φωνή των Κτηνοτρόφων», Νεόφυτος Νεοφύτου, είπε ότι το να ληφθούν ζώα από την Κύπρο είναι προβληματικό, γιατί θα πρέπει προηγουμένως να ληφθούν δείγματα από μη μολυσμένες μονάδες. Όμως, τόνισε, είναι αρνητικοί οι κτηνοτρόφοι, υπό τον φόβο ότι τα ζώα τους θα βρεθούν θετικά στον ιό και θα θανατωθούν. Για αυτό πρέπει, είπε, να γίνει εισαγωγή ζώων από το εξωτερικό.

Μεταφέροντας πληροφόρηση από γνώστες του θέματος, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, προειδοποίησε ότι θα υπάρξει πρόβλημα, διότι θα είναι δύσκολη η προμήθεια ζώων από την εγχώρια αγορά. Άρα θα χρειαστεί να φέρουμε ζώα από το εξωτερικό, αλλά με καθυστέρηση, πρόσθεσε.

Αποζημιώσεις: 17 περιπτώσεις σε εκκρεμότητα - Συμβολή κτηνοτρόφων για τις απώλειες

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 12.755.619 ευρώ σε δικαιούχους, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται η ολοκλήρωση των εκκρεμών φακέλων. Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί προκαταβολές ύψους 429.480 ευρώ σε 40 δικαιούχους, 594.969 ευρώ για καταστροφή γάλακτος σε 54 δικαιούχους, 882.415 ευρώ για ζωοτροφές σε 85 δικαιούχους και 10.848.755 ευρώ για θανάτωση ζώων σε 90 δικαιούχους.

Ωστόσο την ίδια ώρα άλλες 17 περιπτώσεις δικαιούχων, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, εξετάζονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, μετά από σχετική νομική γνωμάτευση, με σκοπό την καταβολή της αποζημίωσης στους πληγέντες εντός των επόμενων ημερών.

Μετά από ερωτήσεις βουλευτών, εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είπε ότι για ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έκαναν έρευνα, γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ πιθανόν να συνέλαβε ο κτηνοτρόφος στο να πληγεί η μονάδα, με αποτέλεσμα στο τέλος να μην αποζημιωθεί. Πιο συγκεκριμένα απάντησε η ανώτερη κτηνιατρική λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου, η οποία αναφέρθηκε σε εφτά εκμεταλλεύσεις από τις 17 που εκκρεμούν, οι οποίες συνδέονται με μετακινήσεις θετικών στον ιό ζώων. Όπως τόνισε, αυτό είναι μεμπτό και δημιουργεί υπόνοια για διασπορά του ιού. Από την πλευρά του ο κ. Γρηγορίου ανέφερε ότι ακόμα δεν πάρθηκαν οι τελικές αποφάσεις.

Η εικόνα του ιού και ο αριθμός θανατώσεων

«Με το τελευταίο κρούσμα να καταγράφεται στις 10 Ιουνίου, ο αριθμός των μολυσμένων εκτροφών ανήλθε στις 121, με τα ζώα των 119 εκμεταλλεύσεων να έχουν πλέον θανατωθεί», σύμφωνα με τον κ. Γρηγορίου. Από το σύνολο των επηρεαζόμενων μονάδων, εξαιρέθηκαν από τις θανατώσεις δύο περιπτώσεις, μία με 403 παχύουρα πρόβατα και μία με 32 κόκκινες αγελάδες ντόπιας φυλής, στις οποίες εφαρμόζονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αυστηροί όροι διατήρησης βάσει της προβλεπόμενης νομοθετικής παρέκκλισης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

«Συνολικά, θανατώθηκαν 52.632 αιγοπρόβατα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 11,5% του συνολικού αριθμού καταγεγραμμένων ζώων, 3.018 βοοειδή, που αντιστοιχούν στο 3,5% του συνολικού αριθμού καταγεγραμμένων ζώων και 24.483 χοίροι, που αντιστοιχούν στο 7,8% του συνολικού αριθμού τους στην Κύπρο», πρόσθεσε.

Σε τεχνοκρατικό επίπεδο, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες συνεχίζουν την παγκύπρια επιδημιολογική διερεύνηση στους πληθυσμούς βοοειδών και αιγοπροβάτων, τόσο εντός όσο και εκτός των επηρεαζόμενων περιοχών, βάσει εγκεκριμένων πρωτοκόλλων και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συμβολή των εμβολίων

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Δημήτρη Επαμεινώνδα, στη συγκράτηση των κρουσμάτων συνέβαλε πολύ ουσιαστικά ο εμβολιασμός, ταυτόχρονα με τα μέτρα βιοασφάλειας και τους περιορισμούς στις μετακινήσεις.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ολοκλήρωση της παγκύπριας εκστρατείας εμβολιασμού, με το ποσοστό ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού σχήματος πρώτου και δεύτερου εμβολιασμού να ανέρχεται στο 87% για βοοειδή, 67% για αιγοπρόβατα και 41% για χοίρους, ενώ ταυτόχρονα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προβαίνουν σε ενέργειες για διασφάλιση της επάρκειας εμβολίων για όλα τα είδη ζώων.

Παραμένουν οι απαγορεύσεις για τη βόσκηση, λόγω αναμείξεων ζώων

«Θεωρούμε ότι μετά από τέσσερις μήνες είμαστε σε καλό δρόμο, θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να προστατεύσουμε το 90% του εναπομείναντος υγιούς ζωικού πληθυσμού», είπε εξάλλου ο κ. Γρηγορίου.

Την ίδια ώρα ξεκαθάρισε ότι οι βασικές απαγορεύσεις για τη βόσκηση παραμένουν σε ισχύ για λόγους βιοασφάλειας, τονίζοντας ότι οι όποιες διευκολύνσεις (ελεγχόμενες μετακινήσεις ζώων μεταξύ μονάδων και για σφαγή) δόθηκαν μέσω του διατάγματος, δεν συνιστούν επιστροφή στην κανονικότητα.

Από την πλευρά του, λειτουργός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, εξήγησε ότι παραμένουν αρνητικοί σε χαλαρώσεις στη βόσκηση, γιατί μπορεί να συνδεθεί με πιθανές αναμείξεις ζώων, οδηγώντας σε νέα έξαρση του ιού. Από τη στιγμή που δεν ολοκληρώθηκε η καταστροφή όλων των εν δυνάμει μολυσματικών υλικών, όπως οι μπάλες σανού, δεν μπορούν, είπε, να γίνουν χαλαρώσεις στη βόσκηση. Σύμφωνα με τη Σωτηρία Γεωργιάδου, υπάρχει καθυστέρηση στην καταστροφή των μπάλων σανού, διότι, μεταξύ άλλων, απαιτείται συνοδεία της Πυροσβεστικής και ελεγχόμενη καύση.

Η εμπλοκή της ΕΕ στα κατεχόμενα

Οι βουλευτές ρώτησαν να ενημερωθούν για τις ενέργειες που προβαίνει η Δημοκρατία, ώστε να μην υπάρξει επανάληψη της μεταφοράς του ιού από τα κατεχόμενα, σε περίπτωση που οι μονάδες στις ελεύθερες περιοχές απαλλαγούν. Ζήτησαν να μάθουν πού βρίσκεται το αίτημα για εμπλοκή της ΕΕ στην αντιμετώπιση του ιού στα κατεχόμενα, μέσα από ενιαία εφαρμογή των ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων στο νησί. Τότε ο κ. Γρηγορίου ενημέρωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες ενέργειες, μέσα από επαφές με λειτουργούς της ΕΕ στην Κύπρο και τις Βρυξέλλες, προκειμένου να ασκηθούν οι απαραίτητες πιέσεις στα κατεχόμενα. Την ίδια ώρα μετέφερε την ενημέρωση που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία για βελτιωμένη κατάσταση στα κατεχόμενα ως προς τον αφθώδη πυρετό.