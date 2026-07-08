Ντόναλντ Τραμπ: «Τέλος» το Μνημόνιο με το Ιράν μετά τη νυχτερινή ανταλλαγή πυρών - «Είναι βρόμικοι παίκτες»

Τη λήξη του Μνημονίου Κατανόησης με το Ιράν ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα και από την ανταλλαγή πυρών των δύο χωρών τις νυχτερινές ώρες.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός ηγέτης δήλωσε πως «πιστεύει ότι τελείωσε», αναμεταδίδει το διεθνές μέσο ενημέρωσης, Al Jazeera.

Ο κ. Τραμπ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν σφοδρά πλήγματα κατά του Ιράν το προηγούμενο βράδυ, υπογραμμίζοντας πως η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να απαντά δυναμικά σε κάθε ιρανική ενέργεια.

«Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη πως «κάθε φορά που χτυπάτε, χτυπάμε κι εμείς». Ο Τραμπ κατηγόρησε παράλληλα το Ιράν ότι ενεργεί με αθέμιτες τακτικές, λέγοντας ότι «είναι βρόμικοι παίκτες» και ότι «στοχοποιούν τους πάντες, πιθανότατα ακόμη και εμένα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη σκληρή του στάση απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία, δηλώνοντας ότι «δεν τους συμπαθούμε. Εγώ δεν τους συμπαθώ. Είναι κακοί άνθρωποι». Τόνισε επίσης ότι βασικός στόχος των ΗΠΑ παραμένει η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν, σημειώνοντας πως «πρόκειται για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν και θα το αποπυρηνικοποιήσουμε».

Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ, ο Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του προς τη Συμμαχία, υποστηρίζοντας ότι τα κράτη-μέλη δεν ήταν πρόθυμα να συνδράμουν τις ΗΠΑ απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε ως «το κορυφαίο κράτος-χορηγό της τρομοκρατίας», αναφερόμενος στο Ιράν. «Δεν είμαι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ, επειδή δεν ήθελαν να μας βοηθήσουν απέναντι στο νούμερο ένα κράτος που χρηματοδοτεί την τρομοκρατία, το οποίο είναι το Ιράν», δήλωσε.

Δεν τελείωσαν οι διαπραγματεύσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι οι επαφές μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και της ιρανικής πλευράς μπορούν να συνεχιστούν, ωστόσο εξέφρασε έντονο σκεπτικισμό για το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας. «Μπορούν να συνομιλούν, αλλά πιστεύω ότι χάνουν τον χρόνο τους», δήλωσε, σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press.

Σύμφωνα με όσα είχαν προγραμματιστεί, οι διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία επρόκειτο να ξεκινήσουν μετά την ταφή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με επίκεντρο τα πλέον ακανθώδη ζητήματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν η πλήρης επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και η περαιτέρω αναδίπλωση του αμφιλεγόμενου πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Ωστόσο, οι νέες επιθέσεις δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον της διαδικασίας, αν και καμία από τις δύο πλευρές δεν έδωσε άμεσα ενδείξεις ότι προτίθεται να αποχωρήσει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκτιμά το δημοσίευμα του Associated Press.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, υιοθέτησε σκληρή ρητορική σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Η εποχή του εκφοβισμού και των εκβιασμών έχει τελειώσει», έγραψε, διαμηνύοντας ότι η ιρανική πλευρά δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις. «Δεν οδηγεί πουθενά. Δεν λυγίζουμε», τόνισε.

Με πληροφορίες από Al Jazeera και Associated Press