Ανοιχτή πρόσκληση σε καλλιτέχνες της Πάφου για την ομαδική έκθεση «Αόρατη πόλη / Invisible City»

Το Πετρίδειο Ίδρυμα και ο Δήμος Πάφου απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση προς επαγγελματίες καλλιτέχνες που γεννήθηκαν ή διαμένουν στην Πάφο για συμμετοχή στην ομαδική έκθεση «Αόρατη πόλη / Invisible City», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026 στην Παλιά Ηλεκτρική Πάφου.

Η έκθεση αντλεί την έμπνευσή της από το εμβληματικό έργο του Ιταλού συγγραφέα Ίταλο Καλβίνο Οι Αόρατες Πόλεις και καλεί τους δημιουργούς να προσεγγίσουν την Πάφο μέσα από μια σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά, διερευνώντας τις «αόρατες» πτυχές της πόλης, τις μνήμες, τις επιθυμίες, τις αντιθέσεις και τις δυνατότητες που κρύβονται πίσω από τη σημερινή αστική πραγματικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έως τρία έργα, είτε ήδη υπάρχοντα είτε, κατά προτίμηση, δημιουργημένα ειδικά για την έκθεση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς την τεχνική ή τις διαστάσεις των έργων, με την τελική επιλογή να λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες του εκθεσιακού χώρου.

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης των έργων με τα πλήρη στοιχεία τους, σύντομο βιογραφικό στα ελληνικά και αγγλικά, καθώς και σύντομο κείμενο που να συνδέει το έργο με τη θεματική της έκθεσης.

Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι καλλιτέχνες που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2026. Την επιμέλεια και τον συντονισμό της έκθεσης έχουν οι Γιάννης Σακέλλης και Κυριάκος Μαργαρίτης, ενώ διοργανωτές είναι το Πετρίδειο Ίδρυμα και ο Δήμος Πάφου.

Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων: petrideion.exhibitions@gmail.com ή στο τηλέφωνο 99478162 (Γιάννης Σακέλλης).