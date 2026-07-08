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Κρατά κλειστά τα χαρτιά της η Κούσιου για βολιδοσκόπηση από το Προεδρικό – Παραπέμπει στο ηχητικό του «Π»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις της δεν αποδόθηκαν σωστά, αλλά δεν αποκαλύπτει για ποια θέση έγινε η προσέγγιση – Εκτός Υπουργικού, σύμφωνα με τον Λετυμπιώτη

Καλεί τους πολίτες να ακούσουν ολόκληρη την παρέμβασή της στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» η Έλενα Κούσιου, υποστηρίζοντας ότι τα όσα ανέφερε για ενδεχόμενες βολιδοσκοπήσεις από το Προεδρικό παρουσιάστηκαν διαφορετικά στα δημοσιεύματα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega Channel, η  νέα αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού υποστήριξε ότι τα όσα είχε δηλώσει δεν αποτυπώθηκαν με ακρίβεια, καλώντας όσους ενδιαφέρονται να ακούσουν αυτούσια την αρχική της τοποθέτηση.

Όπως εξήγησε, η αναφορά της περιοριζόταν στη γενική θέση ότι οι βολιδοσκοπήσεις και οι προσεγγίσεις, όταν και εφόσον γίνονται, αποτελούν δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας και είναι τιμητικές για το πρόσωπο που τις δέχεται.

Η κ. Κούσιου απέφυγε, ωστόσο, να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει κατά πόσο υπήρξε συγκεκριμένη πρόταση προς την ίδια, καθώς και εάν αυτή αφορούσε υπουργείο, θέση επιτρόπου ή άλλο αξίωμα στο κυβερνητικό σχήμα. Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι σε σημερινές του δηλώσεις ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μετά από τη συνάντηση του Υπουργικού Συμβουλίου, ανέφερε ότι η βολιδοσκόπηση προς την κ. Κούσιου δεν αφορούσε επιστροφή της στην προεδρία του ΚΟΑΓ αλλά «για άλλη θέση, όχι ως συμμετοχή στο Υπουργικό Συμβούλιο».

Πάντως, η κα. Κούσιου επέμεινε ότι δεν επιθυμεί να επεκταθεί στο περιεχόμενο οποιωνδήποτε επαφών, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους προσεγγίσεις αποτελούν δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας και δεν θα ήταν κάτι που η ίδια θα δημοσιοποιούσε.

Ακούστε την παρέμβαση της Έλενας Κούσιου στο Ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη το πρωί της Τρίτης:

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