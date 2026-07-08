«Μαύρο» και χάος με τη νέα ψηφιακή τηλεόραση: Καταγγελίες για αισχροκέρδεια και τεχνικά προβλήματα με τους αποκωδικοποιητές

Κύμα παραπόνων και καταγγελιών δέχεται τις τελευταίες ημέρες ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών σε σχέση με τους αποκωδικοποιητές και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολίτες μετά τη μετάβαση στο νέο σύστημα τηλεοπτικής εκπομπής. Η νομική σύμβουλος του Συνδέσμου, Βιργινία Χρίστου, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, έκανε λόγο για αυξήσεις τιμών, ζητήματα ποιότητας συσκευών, τεχνικά προβλήματα και σημαντική οικονομική επιβάρυνση για πολλούς καταναλωτές, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Αυξήσεις τιμών και καταγγελίες για αισχροκέρδεια

Όπως ανέφερε η κ. Χρίστου, ο Σύνδεσμος Καταναλωτών έχει δεχθεί πρωτοφανή αριθμό παραπόνων που σχετίζονται με την αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία αποκωδικοποιητών.

Ένα από τα βασικά ζητήματα αφορά την αύξηση των τιμών. Σύμφωνα με την ίδια, όταν ανακοινώθηκε η αλλαγή, οι αποκωδικοποιητές πωλούνταν περίπου 18 με 20 ευρώ, ενώ σήμερα στην αγορά διατίθενται συσκευές από 35 ευρώ και άνω.

Η κ. Χρίστου διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει νομοθεσία που να απαγορεύει σε μια επιχείρηση να αυξήσει την τιμή ενός προϊόντος λόγω αυξημένης ζήτησης. Ωστόσο, εκτίμησε ότι ορισμένοι εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση, τόσο σε επίπεδο πώλησης αποκωδικοποιητών όσο και σε επίπεδο παροχής τεχνικών υπηρεσιών για εγκατάσταση και ρύθμιση των συσκευών.

Ερωτήματα για την ποιότητα των συσκευών

Πέρα από το κόστος, ο Σύνδεσμος δέχεται και παράπονα που αφορούν την ποιότητα συγκεκριμένων αποκωδικοποιητών.

Η νομική σύμβουλος του Συνδέσμου ανέφερε ότι καταναλωτές έχουν αναφέρει περιπτώσεις όπου οι συσκευές υπερθερμαίνονταν αμέσως μετά τη σύνδεσή τους στο ρεύμα.

Όπως είπε, αρκετοί πολίτες εξέφρασαν φόβους ακόμη και για ενδεχόμενο βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά, επιλέγοντας τελικά να αποσυνδέσουν τις συσκευές και να σταματήσουν τη χρήση τους.

Καταγγελία στις Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες

Η κ. Χρίστου αποκάλυψε ότι ο Σύνδεσμος έχει ήδη προωθήσει σχετική καταγγελία στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έπειτα από παράπονο καταναλώτριας για ζήτημα ασφάλειας.

Την ίδια στιγμή, εξέφρασε ανησυχία για την πρόθεση αρκετών καταναλωτών να στραφούν σε διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες αναζητώντας φθηνότερους αποκωδικοποιητές, σε τιμές που κυμαίνονται μεταξύ 10 και 18 ευρώ.

Όπως προειδοποίησε, σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται για προϊόντα που ενδέχεται να μην πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας ή να μην φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις συμμόρφωσης.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Όπως εξήγησε, πολλοί ηλικιωμένοι διαθέτουν παλαιότερες τηλεοράσεις και δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν νέες συσκευές. Παράλληλα, η ανάγκη αγοράς αποκωδικοποιητή για κάθε τηλεόραση αυξάνει σημαντικά το συνολικό κόστος.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη όταν απαιτείται η παρέμβαση τεχνικού ή όταν οι συσκευές δεν λειτουργούν όπως αναμενόταν.

Η κ. Χρίστου ανέφερε μάλιστα ότι ο Σύνδεσμος έχει δεχθεί παράπονα από καταναλωτές οι οποίοι, παρότι προχώρησαν σε αγορά και εγκατάσταση αποκωδικοποιητή, κατάφεραν να λαμβάνουν μόνο το ΡΙΚ και την ΕΡΤ, χωρίς πρόσβαση στα υπόλοιπα τηλεοπτικά κανάλια.

Ελλιπής ενημέρωση για τα πιθανά προβλήματα

Σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του Συνδέσμου Καταναλωτών, η βασική ευθύνη για τη διαχείριση του ζητήματος ανήκει στο Υφυπουργείο Καινοτομίας.

Όπως ανέφερε, οι πολίτες ενημερώθηκαν ότι πιθανόν να χρειαστούν αποκωδικοποιητή, δεν ενημερώθηκαν όμως επαρκώς για άλλα προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν, όπως ζητήματα με τις κεραίες, τις καλωδιώσεις ή άλλες υποδομές των κατοικιών τους που ενδεχομένως να απαιτούν αντικατάσταση ή επιδιόρθωση.

«Ποιος θα καλύψει αυτά τα έξοδα;»

Η κ. Χρίστου στάθηκε ιδιαίτερα στο οικονομικό βάρος που καλούνται να επωμιστούν πολλοί πολίτες.

Όπως είπε, εκτός από το κόστος αγοράς αποκωδικοποιητή, αρκετές περιπτώσεις απαιτούν τεχνική υποστήριξη, αντικατάσταση κεραίας, αλλαγή καλωδίων ή άλλες παρεμβάσεις.

«Το κράτος οφείλει να δώσει απαντήσεις σε αυτούς τους ανθρώπους», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο Σύνδεσμος δέχεται παράπονα από συνταξιούχους, λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος αλλά και νεαρά ζευγάρια με χαμηλά εισοδήματα.

Καταλήγοντας, έθεσε το ερώτημα που, όπως είπε, απασχολεί πλέον πολλούς καταναλωτές: «Ποιος θα καλύψει αυτά τα έξοδα;», καθώς αρκετοί πολίτες έχουν ήδη πληρώσει για αποκωδικοποιητές και τεχνικές υπηρεσίες και ενδέχεται να χρειαστεί να επιβαρυνθούν με πρόσθετα κόστη για κεραίες ή άλλες επιδιορθώσεις.

«Απόλυτο μπάχαλο» βλέπει το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας

Παρόμοια εικόνα μεταφέρουν και τα παράπονα που έφθασαν στο Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας.

Μιλώντας στον «Π», ο πρόεδρος του Παρατηρητηρίου, Δήμος Αντωνίου, ανέφερε ότι από την περασμένη εβδομάδα ο οργανισμός δέχθηκε περίπου 30 παράπονα από πολίτες, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με σημαντικά προβλήματα μετά τις αλλαγές στη λήψη του τηλεοπτικού σήματος.

Όπως είπε, «δεχτήκαμε πάρα πολλά παράπονα στο γεγονός ότι δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένη μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού», κάνοντας λόγο για γενικευμένο πρόβλημα που επηρέασε ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους.

Ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι αρκετές καταγγελίες αφορούν τις χρεώσεις για τεχνική υποστήριξη, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 30 ευρώ, ενώ πολίτες ενημερώνονται ότι χρειάζονται επιπρόσθετα είτε νέο αποκωδικοποιητή είτε ακόμη και αντικατάσταση τηλεόρασης.

Παράλληλα, έκανε λόγο για παράπονα σχετικά με υπερβολικές χρεώσεις τεχνικών. «Υπάρχουν αναφορές για τεχνικούς που ζήτησαν 70 ευρώ για μισή ώρα δουλειάς. Πρόκειται για εκμετάλλευση ανθρώπων που έχουν ανάγκη», είπε.

Χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «απόλυτο μπάχαλο» και «σκέτη ταλαιπωρία», υποστήριξε ότι δεν λήφθηκε επαρκώς υπόψη η ύπαρξη μιας μεγάλης μερίδας του πληθυσμού που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις τεχνικές αλλαγές.

Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν γνωρίζει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να παρέμβει η κυβέρνηση για να στηρίξει τους επηρεαζόμενους πολίτες, τόνισε ωστόσο ότι τα ποσά που ακούγονται σε ορισμένες περιπτώσεις είναι υπερβολικά.

«Ορισμένοι έχουν και μια ενσυναίσθηση, θα χρεωθούν τον κόπο τους, αλλά νομίζω ότι είναι υπερβολικά τα ποσά που ακούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.