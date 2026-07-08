«Αγαπώ τον Έρντογαν, αγαπώ και τον Μπίμπι»: Ο Τραμπ επιτέθηκε σε Σάντσεθ και Ιράν, διακόπτει εμπορικές σχέσεις με Ισπανία

«Αγαπώ τον Ερντογάν, η Τουρκία προσπαθεί να πάρει τα F-35», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ενώ είπε πως τέλειωσε η συνεννόηση με το Ιράν, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα ότι διακόπτει εμπορικές σχέσεις με Ισπανία.

Σε δηλώσεις στην Αγκυρα όπου συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον Ταγίπ Ερντογάν, άσκησε κριτική στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για όσα λέει σχετικά με την Τουρκία και αναφέρθηκε ξανά στα F-35.

«Αγαπώ τον Ερντογάν. Αγαπώ τον Μπίμπι. Αλλά δεν μου αρέσουν αυτά που λέει ο Μπίμπι για την Τουρκία και τον Πρόεδρο Ερντογάν», είπε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «ο Ερντογάν δεν αγαπά τον Νετανιάχου και ο Νετανιάχου δεν αγαπά τον Ερντογάν».

«Είναι φυσιολογικό να μη συμπαθούν την Τουρκία, γιατί η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Και τώρα προσπαθεί να πάρει και τα F-35», είπε. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε αιχμές και για τις δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν. «Ο Μπίμπι χθες είπε σκληρά λόγια για τον Ερντογάν. Του εξήγησα», ανέφερε.

«Τέλειωσε η συνεννόηση με Ιράν»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ρωτήθηκε και για την ένταση με το Ιράν. Ερωτηθείς αν έχει τελειώσει η συνεννόηση με την Τεχεράνη, δήλωσε ότι, «νομίζω ότι τελείωσε. Δεν θέλω πλέον να κάνω συμφωνία με αυτά τα καθάρματα. Είναι άρρωστοι άνθρωποι, βάρβαροι. Για μένα αυτή η υπόθεση έχει τελειώσει».

Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Ιρανούς ότι είναι «ψεύτες» και ότι, ενώ υπήρξε συμφωνία, συνέχισαν να συμπεριφέρονται σαν να μην είχε προηγηθεί καμία συνεννόηση.

«Το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά», είπε, προσθέτοντας ότι ενδεχόμενες συνομιλίες αντιπροσωπειών «θα είναι απλώς χάσιμο χρόνου».

Ο Τραμπ εμφανίστηκε επικριτικός και απέναντι στο ίδιο το ΝΑΤΟ, δηλώνοντας ότι «δεν είναι πολύ ικανοποιημένος» από τη Συμμαχία, ενώ έκανε αναφορά και στη συζήτηση για τη Γροιλανδία.

Διακόπτει εμπορικές σχέσεις με Ισπανία

Πριν ξεκινήσει η συνάντηση του με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Ισπανίας, δηλώνοντας ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τη στάση της στον πόλεμο με το Ιράν και κατηγορώντας τη Μαδρίτη ότι δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις της ως σύμμαχος.

«Η Ισπανία είναι μια απελπιστική περίπτωση. Είναι κακός εταίρος στο ΝΑΤΟ. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί τους», ανέφερε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διακόψουν άμεσα τις εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία.

«Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από την Ισπανία. Θα κόψω αμέσως το εμπόριο μαζί τους. Όλοι αναλαμβάνουν ευθύνη, αλλά η Ισπανία δεν πληρώνει ούτε χρήματα», είπε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι ΗΠΑ δεν έχουν αντιμετωπιστεί δίκαια από ορισμένους συμμάχους τους, παρότι, όπως υποστήριξε, «δίνουν τα πάντα».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είπε απευθυνόμενος στον Τραμπ, «γνωρίζω την απογοήτευσή σας για το Ιράν. Είμαι μαζί σας σε αυτό το θέμα».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ