Ο Ιούλιος φόρεσε… φθινοπωρινά - Ποιές περιοχές επηρεάστηκαν και το ρεκόρ του 1976 που έσπασε ο... Αγρός!

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Από την 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, η μέση βροχόπτωση στις ελεύθερες περιοχές έχει φτάσει στο 116% της κανονικής, με 576,9 χιλιοστά.

Η μέση βροχόπτωση τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις προκαταρτικές μετρήσεις στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, έφτασε το 200% της κανονικής για τον μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη το Τμήμα Μετεωρολογίας, φτάνοντας τα 5,2 χιλιοστά μέχρι τις 8/7/2026.

Η ποσότητα που μετρήθηκε για τον Ιούλιο μέχρι στιγμής, υπερκάλυψε την κανονική για τον μήνα στους σταθμούς μέτρησης του Τμήματος Μετεωρολογίας στη Λευκωσία (Αθαλάσσα), στην Πάνω Παναγιά, στον Σταυρό της Ψώκας, στον Πρόδρομο, στα Πλατάνια, στο Κελλάκι, στον Λυθροδόντα, ενώ στο Γεφύρι Παναγιάς έφτασε το 635%.

Σε απόλυτους αριθμούς, η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης από την αρχή Ιουλίου καταγράφηκε στα Πλατάνια με 37,1 χιλιοστά, ακολουθούμενη από τον Πρόδρομο με 30,5 χιλιοστά και το Γεφύρι Παναγιάς με 12,7 χιλιοστά.

Από την 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, η μέση βροχόπτωση στις ελεύθερες περιοχές έχει φτάσει στο 116% της κανονικής, με 576,9 χιλιοστά.

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