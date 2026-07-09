Α.Ονησιφόρου : Οι χώροι πρασίνου ανήκουν στους δημότες και όχι σε ιδιωτικά συμφέροντα

Ο δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, στέλνει σαφές μήνυμα για την προστασία του δημόσιου χώρου, τονίζοντας ότι οι χώροι πρασίνου ανήκουν σε όλους τους δημότες και δεν μπορούν να μετατρέπονται σε ιδιωτικές επεκτάσεις.

Σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι τα συνεργεία του Δήμου εργάζονται καθημερινά για τον ευπρεπισμό της πόλης, τη συντήρηση των πάρκων και των χώρων πρασίνου, καθώς και για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων που υποβαθμίζουν την εικόνα της Πάφου και δημιουργούν κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

Όπως επισημαίνει, κατά τους ελέγχους των δημοτικών υπηρεσιών διαπιστώθηκαν αρκετές περιπτώσεις παράνομης κατάληψης δημοτικών χώρων πρασίνου, οι οποίοι είχαν μετατραπεί σε ιδιωτικές επεκτάσεις για προσωπικό όφελος.

Ο κ. Ονησιφόρου ξεκαθαρίζει ότι όλες οι περιπτώσεις έχουν καταγραφεί και έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να απομακρυνθούν οι παράνομες κατασκευές ή επεμβάσεις και οι χώροι να αποκατασταθούν στην αρχική τους μορφή, παραμένοντας ελεύθεροι και προσβάσιμοι για όλους.

Παράλληλα, ο Δήμος συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την εκστρατεία απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Σύμφωνα με τον δημαρχεύοντα, μέχρι σήμερα έχουν ήδη περισυλλεγεί περίπου 40 εγκαταλελειμμένα οχήματα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται σε χώρους στάθμευσης, οικόπεδα, πεζοδρόμια και δημόσιους δρόμους.

Κλείνοντας, ο Άγγελος Ονησιφόρου υπογραμμίζει ότι η προστασία του δημόσιου χώρου αποτελεί ευθύνη όλων και καλεί τους πολίτες να συμβάλουν με σεβασμό στους νόμους και αγάπη για την πόλη, ώστε η Πάφος να παραμείνει καθαρή, λειτουργική και φιλική για όλους τους κατοίκους.