Στον Στατό–Άγιο Φώτιο, εκεί όπου ο Ιούλης μοσχοβολά τραχανά

Τις παραλίες διαδέχεται η κυπριακή ύπαιθρος, εκεί όπου η παράδοση εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής, σύμφωνα με την μελετήτρια της παράδοσης Αννα Τσέλεπου.

Στον Στατό Άγιο Φώτιο, το χωριό του τραχανά, ο Ιούλης είναι ο μήνας της παρασκευής και του απλώματος του παραδοσιακού προϊόντος.

Σχεδόν σε κάθε σπίτι και αυλή, όπως αναφέρει, ο τραχανάς απλώνεται για να στεγνώσει κάτω από τον καυτό ήλιο του Ιουλίου, ώστε να διατηρηθεί και να συνοδεύσει τα τραπέζια του χειμώνα.

Άλλοι παρασκευάζουν μικρές ποσότητες και άλλοι μεγαλύτερες, όλοι όμως χρησιμοποιούν ποιοτικές, ντόπιες πρώτες ύλες, διατηρώντας αναλλοίωτη μια παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά.

Οι εικόνες από το χωριό είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές, αναδεικνύοντας την αξία της εντοπιότητας και της εποχικότητας των κυπριακών προϊόντων.

Πρόκειται για μια ζωντανή διαδικασία που συνεχίζει να συνδέει τους κατοίκους με τον τόπο και τις παραδόσεις τους.

Όπως λέει χαρακτηριστικά η γιαγιά Μαρίτσα, προσθέτει η κ.Τσέλεπου, «Όλα στην ώραν τους τζιαι στον τόπον τους.»

Μια φράση που συμπυκνώνει τη σοφία της κυπριακής παράδοσης και τη σημασία του σεβασμού στον κύκλο της φύσης και των τοπικών προϊόντων.