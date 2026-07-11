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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ Μαρίδας στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Στο λιμανάκι του Κάτω Πύργου Τηλλυρίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής το καθιερωμένο Φεστιβάλ Μαρίδας, προσελκύοντας κατοίκους και επισκέπτες σε μια γιορτή αφιερωμένη στη θάλασσα, την αλιευτική παράδοση και την τοπική κοινότητα.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται κάθε χρόνο στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021-2027», με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου, στηρίζοντας μια σημαντική εκδήλωση για την ακριτική περιοχή της Τηλλυρίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προσφέρθηκε δωρεάν μαρίδα στους παρευρισκόμενους, ενώ λειτουργοί του Τμήματος Αλιείας και επαγγελματίες ψαράδες ενημέρωναν το κοινό για τη θαλάσσια ζωή και τον πλούτο του βυθού της περιοχής, αναδεικνύοντας τη σημασία της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιώσιμης αλιείας.

Το Φεστιβάλ Μαρίδας αποτελεί πλέον θεσμό για την περιοχή, ενισχύοντας την τοπική παράδοση, προβάλλοντας τον αλιευτικό χαρακτήρα της Τηλλυρίας και προσφέροντας στους επισκέπτες μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας και γαστρονομίας.

 

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