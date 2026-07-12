Πάφος: Μήνυμα ενότητας και συνέχισης των προσπαθειών για επανένωση της Κύπρου από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

Τη δέσμευση της Κυβέρνησης για συνέχιση των προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της Κύπρου επανέλαβε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, τονίζοντας ότι η σημερινή κινητικότητα στο Κυπριακό διατηρεί το εθνικό ζήτημα ψηλά στη διεθνή ατζέντα και δημιουργεί προϋποθέσεις για επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Σε επιμνημόσυνο λόγο που εκφώνησε στο μνημόσυνο των πεσόντων κατά το πραξικόπημα, στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο, προϊσταμένου του Μητροπολίτη Πάφου Γρηγόριου, ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε μια συνολική λύση του Κυπριακού στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Όπως ανέφερε, η Κυπριακή Δημοκρατία αξιοποιεί τη διεθνή της θέση, την ιδιότητά της ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις στρατηγικές συνεργασίες της, ώστε να ενισχύει τη διπλωματική της ισχύ και να προωθεί τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη και λειτουργική λύση.

Αναφερόμενος στην επέτειο του πραξικοπήματος, χαρακτήρισε τη 15η Ιουλίου 1974 «έγκλημα κατά της δημοκρατίας και της πατρίδας», επισημαίνοντας ότι αποτέλεσε την κορύφωση του διχασμού και άνοιξε τον δρόμο στην τουρκική εισβολή. Τόνισε ότι η Χούντα των Αθηνών και οι συνεργοί της στην Κύπρο άνοιξαν την «κερκόπορτα», την οποία αξιοποίησε η Τουρκία για να υλοποιήσει προϋπάρχοντες σχεδιασμούς, με συνέπειες που εξακολουθούν να βιώνει ο κυπριακός λαός.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Πάφος κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του 1974, καθώς αποτέλεσε τόπο αντίστασης, όπου, όπως ανέφερε, «ακούστηκε ξανά η φωνή της νομιμότητας» την ώρα που εκδηλωνόταν το πραξικόπημα. Όπως είπε, η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται για τυπικές επετειακές εκδηλώσεις, αλλά για συλλογική μνήμη, αυτογνωσία και ανάληψη ευθύνης.

Ο κ. Λετυμπιώτης απέδωσε φόρο τιμής στους πεσόντες που υπερασπίστηκαν τη συνταγματική τάξη, τη δημοκρατία και την Κυπριακή Δημοκρατία, επισημαίνοντας ότι η μεγαλύτερη τιμή προς τη θυσία τους είναι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και η αποφυγή επανάληψης των λαθών που οδήγησαν στην τραγωδία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη υπέρβασης του διχασμού, σημειώνοντας ότι η ιστορία του Ελληνισμού αποδεικνύει πως η ενότητα οδηγεί σε εθνικές επιτυχίες, ενώ η εσωτερική σύγκρουση έχει οδηγήσει σε οδυνηρές ήττες.

Κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις και την κοινωνία να επιδείξουν σοβαρότητα, πολιτική ωριμότητα και προσήλωση στους κοινούς εθνικούς στόχους. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία του 2026 είναι διεθνώς ισχυρότερη, με αναβαθμισμένο ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που, όπως είπε, ενισχύει την αξιοπιστία και τα διπλωματικά της ερείσματα χωρίς να μειώνει τον πόνο της κατοχής.

Καταλήγοντας, διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται για μια ελεύθερη, επανενωμένη και πραγματικά κυρίαρχη Κύπρο, απαλλαγμένη από κατοχικά στρατεύματα και αναχρονιστικές εγγυήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η διατήρηση της μνήμης, η ενότητα και η προσήλωση στον στόχο της επανένωσης αποτελούν την ουσιαστικότερη παρακαταθήκη των θυσιών του 1974.

Μετά το πέρας του μνημοσύνου ακολούθησε δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Μακαρίου Γ' και Αντίστασης.