Ανεβαίνει στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία – Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

Κίτρινη προειδοποίηση τίθεται σήμερα σε ισχύ με την μέγιστη θερμοκρασία να αναμένεται να ανέλθει στους 40 βαθμούς κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού.

Η κίτρινη προειδοποίηση που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας ισχύει από τις 11:00 το πρωί μέχρι τις 17:00 το απόγευμα.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά μέχρι το απόγευμα στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και στα βόρεια θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στις παράλιες περιοχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν προοδευτικά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μπόφορ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη αλλά και την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικές αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει έτσι να κυμαίνεται πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.