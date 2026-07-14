Σύνδεσμος Ξενοδόχων Πάφου: «Καμία ευθύνη δεν φέρει το ξενοδοχείο» για τον θάνατο του τρίχρονου

Καμία ευθύνη δεν φέρει το ξενοδοχείο για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε με τον θάνατο τρίχρονου αγοριού, το οποίο κατέπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στην Πάφο, υποστήριξε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου, Ευριπίδης Λοϊζίδης.

Σε δηλώσεις του στον «Π», ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε ότι, όπως επιτρέπει η διαμόρφωση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, απέναντι από το ασανσέρ υπάρχουν πάντοτε ανοικτά παράθυρα για τον εξαερισμό του χώρου και την αποφυγή δυσάρεστων οσμών.

Όπως εξήγησε, στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχε κλειστός τοίχος με παράθυρο μήκους περίπου 2,5 έως 3 μέτρων και ύψους περίπου 1,20 μέτρου, τονίζοντας ότι με αυτή τη διαμόρφωση δεν παραβιάζεται καμία νομοθεσία. «Είναι καθόλα νόμιμα στο ξενοδοχείο και το τραγικό συμβάν ήταν άτυχη στιγμή του 37χρονου πατέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ακόμη ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, το ελάχιστο ύψος των κιγκλιδωμάτων πρέπει να είναι 1,10 μέτρο, ενώ στο συγκεκριμένο παράθυρο το ύψος ήταν 1,20 μέτρα, γεγονός που, όπως είπε, καθιστά την κατασκευή ενισχυμένη σε σχέση με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Σημειώνεται ότι ο 37χρονος πατέρας του τρίχρονου αγοριού από τη Βρετανία, το οποίο έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στην Πάφο, τελεί υπό οκταήμερη κράτηση.

Ο 37χρονος παρουσιάστηκε χθες ενώπιον του Δικαστηρίου χωρίς δικηγόρο, αναφέροντας ότι η οικογένειά του βρίσκεται στη διαδικασία εξεύρεσης νομικού εκπροσώπου.

Η Αστυνομία ζήτησε την έκδοση διατάγματος οκταήμερης κράτησής του στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για τις συνθήκες θανάτου του τρίχρονου παιδιού, με τον 37χρονο να μην φέρει ένσταση στο σχετικό αίτημα.

Εναντίον του διερευνώνται τα αδικήματα της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, της παράλειψης καθήκοντος ως αρχηγού οικογένειας και της παράλειψης ευθύνης ως προσώπου που είχε τη μέριμνα άλλου προσώπου.