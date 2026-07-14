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Κύπρος: Στο 28% το ποσοστό ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το 23,9% του πληθυσμού στην ΕΕ ζούσε το 2025 κατοικία στην οποία η ενεργειακή απόδοση βελτιώθηκε τα τελευταία 5 χρόνια με το αντίστοιχο ποσοστό στην Κύπρο να ανέρχεται στο 28%

Το 23,9% του πληθυσμού στην ΕΕ ζούσε το 2025 σε κατοικία στην οποία η ενεργειακή απόδοση βελτιώθηκε τα τελευταία 5 χρόνια, με το αντίστοιχο ποσοστό στην Κύπρο να ανέρχεται στο 28%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά ατόμων που ζούσαν σε κατοικίες με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση καταγράφηκαν στην Ολλανδία (60,5%), τη Δανία (34,0%), τη Γαλλία και τη Σλοβενία (και οι δύο 33,3%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιταλία (2,6%), τη Μάλτα (7,8%) και την Ελλάδα (9,5%).

Τα άτομα που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό ήταν λιγότερο πιθανό να αναφέρουν ότι ζουν σε κατοικίες με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση (17,4%) σε σύγκριση με εκείνα που δεν διατρέχουν κίνδυνο (25,6%).

Η διαφορά ήταν πιο έντονη στην Ολλανδία (45,3% έναντι 63,3%), την Κύπρο (16,7% έναντι 30,3%) και τη Δανία (22,9% έναντι 36,4%).

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