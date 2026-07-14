Νέα ώθηση στις συζητήσεις για τα F-35: Αισιοδοξία από τις ΗΠΑ - Στήριξη Μπαχτσελί στην επανένταξη της Τουρκίας

Νέα δυναμική αποκτούν οι συζητήσεις για την πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, καθώς από την αμερικανική πλευρά εκφράζεται αισιοδοξία ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, ενώ στην Άγκυρα ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, χαιρετίζει κάθε κίνηση προς την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και την αποκατάσταση της συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα.

«Η συμφωνία μπορεί να γίνει», λέει ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, Ματ Γουίτακερ, δήλωσε ότι η πώληση των αμερικανικών μαχητικών F-35 στην Τουρκία αποτελεί μια συμφωνία «που μπορεί να γίνει».

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Γουίτακερ ανέφερε σε συνέντευξή του στο CNN ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται σε απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το ζήτημα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι συνομιλίες μπορούν να οδηγήσουν σε συμφωνία.

«Πιστεύω ότι πρόκειται για μια συμφωνία που είναι εφικτό να γίνει. Πιστεύω ότι θα συμβεί. Ο Πρόεδρος Τραμπ θα διασφαλίσει ότι θα επιτευχθεί η σωστή συμφωνία για την πώληση των F-35 στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις», ανέφερε.

Το «αγκάθι» των S-400 και οι επιφυλάξεις του Κογκρέσου

Ο Αμερικανός αξιωματούχος αναγνώρισε, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες στο αμερικανικό Κογκρέσο σχετικά με το ενδεχόμενο ευαίσθητη τεχνολογία των F-35 να εκτεθεί στη Ρωσία, εξαιτίας της κατοχής των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία.

Όπως σημείωσε, η αμερικανική νομοθεσία εξακολουθεί να συνδέει την υπόθεση των S-400 με οποιαδήποτε επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι ακόμη και αν εκπληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις και ολοκληρωθούν οι σχετικές νομικές διαδικασίες, τα αεροσκάφη δεν θα παραδοθούν άμεσα, αλλά μέσω σταδιακού χρονοδιαγράμματος.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις «ιδιαίτερα ικανό σύμμαχο, πλήρως ενσωματωμένο στη Δύση», υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιθυμεί να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία με την Άγκυρα.

Μπαχτσελί: «Δεν είναι χάρη, αλλά αποκατάσταση της δικαιοσύνης»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ηγέτης του ακροδεξιού Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος (MHP), Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος χαρακτήρισε σημαντική τη βούληση για άρση των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA και επανεξέταση της συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, υποστήριξε ότι κάθε θετική εξέλιξη προς την Άγκυρα «δεν αποτελεί χάρη», αλλά καθυστερημένη αποκατάσταση της δικαιοσύνης, μετά την «άδικη μεταχείριση» που, όπως είπε, υπέστη η Τουρκία από τους συμμάχους της.

Αναφορές στο ΝΑΤΟ, την αμυντική βιομηχανία και την ΕΕ

Ο Μπαχτσελί χαρακτήρισε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα σημείο καμπής για τη Συμμαχία, σημειώνοντας ότι στην ατζέντα βρέθηκαν η Ουκρανία, τα εξοπλιστικά προγράμματα, τα εμπάργκο μεταξύ συμμάχων, η Ανατολική Μεσόγειος και η «Γαλάζια Πατρίδα».

Παράλληλα, εξήρε την ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, κάνοντας αναφορά στα προγράμματα KAAN, KIZILELMA, AKINCI, TCG Anadolu, MİLGEM, Altay και στα πυραυλικά συστήματα Tayfun και Bora.

Αναφερόμενος στην κρίση με το Ιράν, χαρακτήρισε προβληματική τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η συμφωνία «τελείωσε», καλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιστρέψουν στις δεσμεύσεις τους και το Ιράν να διασφαλίσει την ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Τέλος, ζήτησε την επανεκκίνηση της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι καμία εξίσωση ασφάλειας ή ενέργειας δεν μπορεί να είναι βιώσιμη χωρίς τη συμμετοχή της Άγκυρας.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ