Ο Χάαλαντ γύρισε στη Νορβηγία με ένα ρακούν αγκαλιά – Το αλλόκοτο σουβενίρ που έκλεψε την παράσταση (βίντεο+φώτος)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ κατάφερε να τραβήξει για ακόμη μία φορά όλα τα βλέμματα, αυτή τη φορά όχι για κάποιο γκολ ή για μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο γήπεδο, αλλά για το ιδιαίτερο «ενθύμιο» που επέλεξε να μεταφέρει μαζί του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά την επιστροφή του στη Νορβηγία, μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής πορείας της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο διεθνής επιθετικός φωτογραφήθηκε να κατεβαίνει από το αεροπλάνο κρατώντας στην αγκαλιά του ένα ταριχευμένο ρακούν, το οποίο ήταν τοποθετημένο πάνω σε ξύλινη βάση και κρατούσε ένα μπουκάλι αλκοόλ. Στον ώμο του είχε, παράλληλα, μια μεγάλη τσάντα του οίκου Dolce & Gabbana.

Οι εικόνες διαδόθηκαν με μεγάλη ταχύτητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να αναρωτιούνται αρχικά κατά πόσο επρόκειτο για πραγματικό ζώο, λούτρινο παιχνίδι ή διακοσμητικό αντικείμενο. Ο ίδιος ο Χάαλαντ σχολίασε με χιούμορ τη φωτογραφία, γράφοντας στο Instagram ότι το ρακούν «τον ακολούθησε μέχρι το σπίτι».

Το παράξενο σουβενίρ φέρεται να αγοράστηκε από το κατάστημα Wild Bill’s Western Store στο Ντάλας του Τέξας, το οποίο ειδικεύεται σε προϊόντα εμπνευσμένα από την κουλτούρα της Άγριας Δύσης. Ο ποδοσφαιριστής είχε επισκεφθεί το κατάστημα κατά την παραμονή του στις ΗΠΑ, αγοράζοντας, μεταξύ άλλων, καουμπόικο καπέλο, μπότες και άλλα σχετικά αξεσουάρ.

Το ταριχευμένο ζώο πωλείται με την ονομασία «Whiskey Raccoon» και κοστίζει περίπου 750 δολάρια. Μετά τη δημοσιότητα που προκάλεσε η εμφάνιση του Χάαλαντ, το προϊόν εξαντλήθηκε από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Υποδοχή ηρώων στη Νορβηγία

Η νορβηγική αποστολή επέστρεψε στην πατρίδα της μετά την ήττα με 2-1 από την Αγγλία στην παράταση, στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παρά τον αποκλεισμό, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στους δρόμους του Όσλο και γύρω από το Βασιλικό Παλάτι για να υποδεχθούν τους διεθνείς.

Η ομάδα έγινε δεκτή με αψίδες νερού στο αεροδρόμιο, ενώ ακολούθησαν εκδηλώσεις, παρέλαση με ανοικτό λεωφορείο και συνάντηση με μέλη της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας. Ο διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Χάακον, συμμετείχε στον χαρακτηριστικό «Viking Row», χτυπώντας το τύμπανο μπροστά στους συγκεντρωμένους φιλάθλους.

Crown Prince Haakon of Norway beats the drum as the Norwegian people and the national team row together. pic.twitter.com/OFxL4x8Nhv — Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) July 13, 2026

Η Νορβηγία συμμετείχε για πρώτη φορά σε Μουντιάλ μετά το 1998 και έφθασε μέχρι την προημιτελική φάση, μετατρέποντας την επιστροφή της στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά σε μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της.