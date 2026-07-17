Άγ. Ονησιφόρου: Αναβαθμίζουμε την εικόνα του ιστορικού κέντρου της Πάφου με στοχευμένες παρεμβάσεις

Τη δέσμευση του Δήμου Πάφου για συνεχή αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της πόλης επαναβεβαίωσε ο δημαρχεύων Άγγελος Ονησιφόρου, με αφορμή τις εργασίες ευπρεπισμού και επιδιορθώσεων που ολοκληρώθηκαν στην πλατεία του Αγίου Κενδέα.

Όπως ανέφερε, ο Δήμος Πάφου, σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο και το προσωπικό του, προχώρησε σε στοχευμένες παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της αισθητικής και της λειτουργικότητας ενός από τους σημαντικότερους χώρους του ιστορικού κέντρου.

Οι εργασίες περιλάμβαναν επιδιορθώσεις στο κτίριο που στεγάζει τον Σύνδεσμο Εφέδρων Καταδρομών Πάφου, καθώς και στο κτίριο όπου λειτουργεί κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών, συμβάλλοντας στην ανανέωση της εικόνας της πλατείας και της ευρύτερης περιοχής.

Ο κ. Ονησιφόρου επισήμανε ότι η περιοχή του Αγίου Κενδέα αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη, καθώς καθημερινά την επισκέπτονται τόσο δημότες όσο και τουρίστες που κινούνται στους γύρω πεζόδρομους.

Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, η διατήρηση ενός καθαρού, περιποιημένου και ελκυστικού δημόσιου χώρου αποτελεί βασική προτεραιότητα της δημοτικής αρχής.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι φωτογραφίες από την εικόνα του χώρου πριν και μετά τις παρεμβάσεις καταδεικνύουν τη σημαντική βελτίωση που έχει επιτευχθεί, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος θα συνεχίσει με συνέπεια τις δράσεις που αναβαθμίζουν την εικόνα της Πάφου και ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.