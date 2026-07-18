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Καλύτερος Παίδων ο Γιώργος Ονησιφόρου, εντυπωσίασε με 1:57.67 στα 200μ. ελεύθερο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Μεγάλος πρωταγωνιστής του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Κατηγοριών, που διεξήχθη στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λάρνακας, ήταν ο Γιώργος Ονησιφόρου του Ναυτικού Ομίλου Πάφου.

Ο νεαρός κολυμβητής, γεννημένος το 2011, αγωνίζεται στην κατηγορία Παίδων, στην οποία συμμετέχουν αθλητές γεννημένοι το 2010 και το 2011.

Παρότι είναι από τους μικρότερους της κατηγορίας, πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, κατακτώντας τον τίτλο του Καλύτερου Κολυμβητή Παίδων.

Ξεχωριστή ήταν η επίδοσή του στα 200 μέτρα ελεύθερο, όπου τερμάτισε σε 1:57.67, επιβεβαιώνοντας το υψηλό αγωνιστικό του επίπεδο και τις μεγάλες δυνατότητές του.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και της σωστής καθοδήγησης που λαμβάνει στον Ναυτικό Όμιλο Πάφου.

Ο Γιώργος Ονησιφόρου συνεχίζει τη σταθερά ανοδική του πορεία, συγκαταλέγεται πλέον στα μεγαλύτερα ταλέντα της κυπριακής κολύμβησης και αφήνει πολλές υποσχέσεις για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις τα επόμενα χρόνια.

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