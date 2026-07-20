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Οργή ΚΥΣΟΑ για δημόσιο εξευτελισμό ατόμου με σύνδρομο Down στα social media: «Δεν είναι “περιεχόμενο”, είναι κακοποίηση»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Πυρά της Συνομοσπονδίας κατά των Αρχών και του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για αδράνεια – Απαιτούν άμεση παρέμβαση, προστασία του θύματος και εντοπισμό των δραστών.

Έντονη αντίδραση εκφράζει η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) σχετικά με πρόσφατη δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορά άτομο με σύνδρομο Down, κάνοντας λόγο για δημόσιο εξευτελισμό και ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων Αρχών.

Σε ανάρτηση της στα ΜΚΔ, η ΚΥΣΟΑ κατηγορεί τις αρμόδιες υπηρεσίες για αδράνεια και ιδιαίτερα το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει ουσιαστικές ενέργειες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

«Ένα άτομο με σύνδρομο Down εξευτελίζεται δημόσια και οι αρμόδιες αρχές παραμένουν αδρανείς. Είναι άξιο απορίας πώς το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές ενέργειες, όταν ακόμη και μια απλή έρευνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό των εμπλεκομένων», αναφέρει.

Η Συνομοσπονδία τονίζει ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν μπορεί να τίθεται υπό αμφισβήτηση, υπογραμμίζοντας πως «η δημόσια ταπείνωση ατόμου με σύνδρομο Down δεν είναι “περιεχόμενο”. Είναι κακοποίηση».

Παράλληλα, καλεί τις αρμόδιες Αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διερεύνηση της υπόθεσης, να διασφαλίσουν την προστασία του επηρεαζόμενου προσώπου και να αποδώσουν ευθύνες όπου αυτές προκύπτουν.

«Απαιτούμε άμεση διερεύνηση, προστασία του επηρεαζόμενου προσώπου και απόδοση ευθυνών», καταλήγει η ανακοίνωση της ΚΥΣΟΑ.

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