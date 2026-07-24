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Πυρκαγιά σε κλειστό χώρο στάθμευσης οικίας στη Νικόκλεια , προκλήθηκαν ζημιές σε κουζίνα και εξοπλισμό

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε κλειστό χώρο στάθμευσης οικίας στην κοινότητα Νικόκλεια της επαρχίας Πάφου, προκαλώντας υλικές ζημιές χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο οποιοδήποτε πρόσωπο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση λήφθηκε στις 22:26 και στο σημείο ανταποκρίθηκαν πυροσβεστικοί σταθμοί της Πάφου και της Υπαίθρου Κελοκεδάρων με δύο πυροσβεστικά οχήματα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 23:00.

Από τις φλόγες και τη θερμότητα επηρεάστηκαν μικρή κουζίνα που βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης και ο εξοπλισμός της, η βαφή της τοιχοποιίας, καθώς και οι ηλεκτρικές θύρες του γκαράζ.

Εντός του χώρου βρισκόταν και μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν φαίνεται να έχει υποστεί ζημιές.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

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