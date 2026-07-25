Δενδροφύτευση στο Πάρκο του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Ομίλου Χλώρακας: Μια επένδυση ζωής για το αύριο

Με το μήνυμα ότι κάθε νέο δέντρο αποτελεί μια πολύτιμη επένδυση για το μέλλον, πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση στο πάρκο του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Ομίλου Χλώρακας, ενισχύοντας τις προσπάθειες για προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της κοινότητας.

Η δράση είχε έντονο συμβολικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα, καθώς η φύτευση νέων δέντρων συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο δροσερού, πιο όμορφου και πιο βιώσιμου περιβάλλοντος, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων και αφήνοντας μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Ομίλου Χλώρακας, Ανδρέας Κυριακού, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τους εθελοντές Andrei, Kseniia και Nikita, οι οποίοι συμμετείχαν με προθυμία και ανιδιοτέλεια στη δενδροφύτευση, προσφέροντας χρόνο και εργασία με χαμόγελο και αγάπη για τον τόπο.

Όπως σημειώνει ο κ. Κυριακού, η εθελοντική προσφορά αποτελεί φωτεινό παράδειγμα κοινωνικής ευαισθησίας και ενεργού συμμετοχής στα κοινά, αποδεικνύοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων.

Ο Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Όμιλος Χλώρακας συνεχίζει να προωθεί δράσεις που ενισχύουν την περιβαλλοντική συνείδηση και τον εθελοντισμό, καλώντας την τοπική κοινωνία να συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού πλούτου της περιοχής.

Η δενδροφύτευση δεν αποτελεί απλώς μια συμβολική κίνηση, αλλά μια ουσιαστική επένδυση για ένα πιο πράσινο, υγιές και βιώσιμο μέλλον, επιβεβαιώνοντας ότι μικρές πράξεις συλλογικής προσφοράς μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην κοινωνία.