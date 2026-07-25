Χειροπέδες σε δύο για υπόθεση κλοπής μετασχηματιστή της ΑΗΚ - Προκάλεσαν ζημιά χιλιάδων ευρώ

Υπό τετραήμερη κράτηση τέθηκαν το πρωί του Σαββάτου δύο πρόσωπα, ηλικίας 30 και 37 ετών, σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής μετασχηματιστή της ΑΗΚ από περιοχή της Μονής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η κλοπή διαπράχθηκε την περασμένη Πέμπτη, όταν άγνωστοι έκλεψαν μετασχηματιστή της ΑΗΚ από την περιοχή Μονής, προκαλώντας ζημιές ύψους 9 χιλιάδων ευρώ.

Από έρευνες και ανακρίσεις που ακολούθησαν από μέλη της Αστυνομίας, που ανέλαβαν τη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 37 και 30 ετών, τα οποία συνελήφθησαν. Το πρωί οι ύποπτοι οδηγήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την τετραήμερη κράτησή τους για διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων.

ΚΥΠΕ